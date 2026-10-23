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Scontro Comune-Lega su via del Palagetto

23 ottobre 2026 | 15:17
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di Redazione

Redazione

Scontro Comune-Lega su via del Palagetto
E’ scontro fra Lega e amministrazione comunale su via del Palagetto, via a La Scala che a detta di molti meriterebbe da tempo lavori di risistemazione.
“La strada  fu costruita cinquanta anni fa da un apposito consorzio costituito fra tutti i proprietari dei terreni ubicati lungo la via e il comune di San Miniato ritenne di doverne fare parte con relativa partecipazione ai conseguenti oneri – ricordano dalla sezione sanminiatese del Carroccio. – La strada  negli anni si è inserita nel reticolo stradale di uso pubblico divenendo di fatto  una via di comunicazione  alla quale accedono non solo i consorziati ma tutta la cittadinanza. Un uso pubblico accresciuto in modo esponenziale con la presenza del Liceo Marconi  nella frazione di La Scala. Poiché l’incremento della utenza  ha contribuito a degradare il manto stradale i residenti di Via Palagetto  alcuni mesi fa indirizzarono al Comune una petizione perché venissero  realizzate   le opere necessarie ad  una adeguata  funzionalità della strada. Con un apposito comunicato la sezione samminiatese della Lega  ritenne opportuno  denunciare  la situazione rendendo di pubblico dominio le giuste richieste dei cittadini, ma  nonostante ciò ad oggi nessuna risposta c’è stata ed è proseguito  l’atteggiamento di noncuranza, al limite del disprezzo,  del Comune nei confronti dei cittadini i quali  potrebbero  anche decidere di  mettere in atto il blocco di Via Palagetto consentendo  l’accesso alla strada solo ai consorziati qualora  il Comune dovesse continuare a far finta di non comprendere  il problema al solo fine  di scaricare furbescamente sui cittadini la manutenzione di una strada  di fatto pubblica”.
Parole alle quali prontamente ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco ed il sindaco Simone Giglioli. “Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti di via Palagetto e siamo consapevoli delle criticità legate alle condizioni della strada, anche alla luce dell’aumento del traffico dovuto alla presenza del Liceo Marconi – dichiarano sindaco e assessore –. È però necessario chiarire che si tratta di una strada vicinale, la cui manutenzione compete ai proprietari frontisti, con la possibilità per il Comune di contribuire economicamente agli interventi. Stiamo comunque lavorando per acquisire al patrimonio comunale il tratto attualmente vicinale, così da poter procedere successivamente a una manutenzione completa, interamente a carico dell’Amministrazione”.
Parole che non convincono il partito di opposizione. “Facciamo notare  – dicono dalla Lega – che è da oltre trenta anni che i cittadini chiedono e il Comune promette che la strada diventi pubblica e che basterebbe una delibera della Giunta comunale e del Consiglio comunale per chiudere la vicenda. Ricordiamo anche che la strada ancorchè vicinale  è di  pubblico transito e quindi per legge la sua custodia ricade sotto la responsabilità del Comune. La vicenda è semplice e potrebbe essere risolta celermente, ci auguriamo che il “lavoro” preannunciato dal Sindaco non debba durare altri trenta anni”.