Scontro Comune-Lega su via del Palagetto

E’ scontro fra Lega e amministrazione comunale su via del Palagetto, via a La Scala che a detta di molti meriterebbe da tempo lavori di risistemazione.

“La strada fu costruita cinquanta anni fa da un apposito consorzio costituito fra tutti i proprietari dei terreni ubicati lungo la via e il comune di San Miniato ritenne di doverne fare parte con relativa partecipazione ai conseguenti oneri – ricordano dalla sezione sanminiatese del Carroccio. – La strada negli anni si è inserita nel reticolo stradale di uso pubblico divenendo di fatto una via di comunicazione alla quale accedono non solo i consorziati ma tutta la cittadinanza. Un uso pubblico accresciuto in modo esponenziale con la presenza del Liceo Marconi nella frazione di La Scala. Poiché l’incremento della utenza ha contribuito a degradare il manto stradale i residenti di Via Palagetto alcuni mesi fa indirizzarono al Comune una petizione perché venissero realizzate le opere necessarie ad una adeguata funzionalità della strada. Con un apposito comunicato la sezione samminiatese della Lega ritenne opportuno denunciare la situazione rendendo di pubblico dominio le giuste richieste dei cittadini, ma nonostante ciò ad oggi nessuna risposta c’è stata ed è proseguito l’atteggiamento di noncuranza, al limite del disprezzo, del Comune nei confronti dei cittadini i quali potrebbero anche decidere di mettere in atto il blocco di Via Palagetto consentendo l’accesso alla strada solo ai consorziati qualora il Comune dovesse continuare a far finta di non comprendere il problema al solo fine di scaricare furbescamente sui cittadini la manutenzione di una strada di fatto pubblica”.

Parole alle quali prontamente ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco ed il sindaco Simone Giglioli. “Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti di via Palagetto e siamo consapevoli delle criticità legate alle condizioni della strada, anche alla luce dell’aumento del traffico dovuto alla presenza del Liceo Marconi – dichiarano sindaco e assessore –. È però necessario chiarire che si tratta di una strada vicinale, la cui manutenzione compete ai proprietari frontisti, con la possibilità per il Comune di contribuire economicamente agli interventi. Stiamo comunque lavorando per acquisire al patrimonio comunale il tratto attualmente vicinale, così da poter procedere successivamente a una manutenzione completa, interamente a carico dell’Amministrazione”.