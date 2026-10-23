Transenne in centro per un muro instabile, interrogazione di ViviAmo S. Maria a Monte

Nuove transenne in centro, questa volta in via Capannoli. A imporle l’ultima ordinanza emessa dal comandante della Polizia Locale, per un muro di contenimento affacciato sull’antica via Costa versa in condizioni preoccupanti. Fotografia di uno stato dell’arte che è emersa a inizio mese da molte segnalazioni di cittadini residenti. La questione è solo una delle tante emerse in occasione di un incontro, organizzato dall’amministrazione comunale lo scorso 9 ottobre, cui sono stati invitati tutti i residenti degli immobili posti in via XIV Maggio e via Carducci che si affacciano su via Capannoli.

Incontro “finalizzato ad affrontare in maniera diretta e concreta le problematiche connesse allo stato di degrado e di conservazione di diversi immobili privati presenti in via Capannoli e nelle aree immediatamente prospicenti”. Un modo bonario per il comune per affrontare i problemi di una strada nella quale si concentrano numerose criticità, legate anche alla vetustà di alcuni immobili privati, ma nel quale sono emerse anche le problematiche strutturali riguardanti le infrastrutture e le pertinenze della pubblica via.

Quell’angolo “critico” di via Capannoli in cui insiste il tratto di muro segnalato dai cittadini, fra i numeri civici 1 e 3, infatti, è quello che insiste proprio sopra la frana che colpì tutto il versante della collina proprio sopra via Costa nel 2023. Lo stesso versante e la stessa curva negli anni finite al centro di varie polemiche e segnalazioni per la gestione delle acque meteoriche del paese, che nei momenti di intensa pioggia si raccolgono come in un fiume in piena lungo tutta via Carducci per andare a confluire in parte poi su via XXV Maggio, sbattendo letteralmente sul parapetto. Lo scorso 12 ottobre, poi, si è tenuto il sopralluogo della Polizia Locale, dalla quale è scaturita l’ordinanza che al momento vieta il traffico pedonale e dispone il divieto di sosta con rimozione relativamente a una fascia di rispetto di un metro dal muro, dove sono state posizionate anche delle transenne. Ancora aperta, intanto, la questione delle abitazioni private.