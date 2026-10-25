Castelfranco, stato di agitazione in comune

“L’assemblea non ha mai dato mandato per la firma di quell’accordo, che per noi è nullo”. Parte da questa considerazione la riflessione della Funzione Pubblica Cgil in merito allo stato di agitazione sindacale indetto dai lavoratori del comune nei giorni scorsi.

Al centro del dibattere per il rinnovo del contratto integrativo, fra varie rivendicazioni di natura tecnica, vi sarebbero soprattutto l’ammontare e la gestione dei progressi stipendiali per i dipendenti della macchina comunale, con una parte politica che al momento non si è ancora espressa in merito. Attualmente, all’interno dell’Rsu in comune, sono rappresentate le tre sigle confederali Cgil (3 rappresentanti), Cisl (1) e Uil (1). “La trattativa era ancora in corso e sarebbe potuta andare avanti fino al 31 dicembre, da normativa. C’era quindi tutto il tempo per discutere le condizioni e trovare un accordo quanto più condiviso – spiegano dalla Cgil di Pisa – quando da parte di una delle sigle c’è stato il tentativo di accelerare proponendo il voto su una proposta”. Opzione però non condivisa dalla stragrande maggioranza dei lavoratori e nemmeno dell’Rsu, pur vedendo il favore della Cisl.

Nel dibattito è entrata poi la questione di come utilizzare ed eventualmente distribuire le risorse delle maggiorazioni stipendiali, se in maniera orizzontale fra tutti i lavoratori o attraverso un sistema di premialità. “Il mandato dell’assemblea era chiaro e chiedeva di non firmare un accordo che secondo molti aveva degli impatti economici negativi. E questo abbiamo fatto – fa sapere la Cgil. – Al momento l’accordo firmato vede il sostegno di una sola sigla sindacale e della sua componente provinciale e a nostro modo di vedere è un accordo nullo. Siamo nell’illegittimità totale”.