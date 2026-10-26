Fucecchio, interventi straordinari per la rimozione del fogliame

In vista del mese di novembre, è stato effettuato un censimento delle aree del territorio comunale di Fucecchio che necessitano di interventi straordinari di pulizia per la rimozione del fogliame, in considerazione della stagionalità e degli eventuali eventi atmosferici.

La ricognizione ha individuato diverse zone del capoluogo e delle frazioni caratterizzate dalla presenza di pini e alberi ad alto fusto, che con la caduta delle foglie possono richiedere interventi aggiuntivi di pulizia. Sono state inoltre individuate alcune aree particolarmente esposte al rischio di allagamento, anche in assenza di alberature, dove è importante mantenere libere le griglie superficiali delle caditoie per favorire il corretto deflusso delle acque piovane.