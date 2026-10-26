Dopo le proteste|
PD San Miniato: “solidali con gli studenti del Marconi”
“Pieiena solidarietà e sostegno agli studenti e alle studentesse del Liceo”. Lo esprime in una nota il Partito Democratico sanminiatese, che elogia una protesta, portata avanti dai ragazzi nei giorni scorsi, che “ha portato all’attenzione di tutti le difficoltà che vivono quotidianamente: classi sovraffollate, servizi igienici insufficienti e spazi inadeguati”.
“Le loro richieste meritano ascolto e risposte concrete. La scuola deve essere un luogo dignitoso e accogliente, in cui il diritto allo studio sia garantito anche attraverso ambienti adeguati. – continua il PD di San Miniato. – La Provincia ha già compiuto un passo importante con l’acquisizione degli immobili destinati ad ampliare e riqualificare la sede del Marconi. Adesso è fondamentale procedere con gli interventi previsti, a partire dalla realizzazione delle nuove 5 aule e dei servizi igienici, rispettando il cronoprogramma definito e informando con trasparenza la comunità scolastica sull’avanzamento dei lavori. Come Partito Democratico di San Miniato, sosterremo questo percorso attraverso il dialogo e la collaborazione tra Comune, Provincia e scuola, affinché gli impegni assunti si traducano in risultati concreti nel più breve tempo possibile. Agli studenti e alle studentesse diciamo che la loro voce conta. La mobilitazione di oggi deve essere un’occasione per rafforzare l’impegno comune e accelerare le risposte di cui il Marconi ha bisogno”.