PD San Miniato: “solidali con gli studenti del Marconi”

“Le loro richieste meritano ascolto e risposte concrete. La scuola deve essere un luogo dignitoso e accogliente, in cui il diritto allo studio sia garantito anche attraverso ambienti adeguati. – continua il PD di San Miniato. – La Provincia ha già compiuto un passo importante con l’acquisizione degli immobili destinati ad ampliare e riqualificare la sede del Marconi. Adesso è fondamentale procedere con gli interventi previsti, a partire dalla realizzazione delle nuove 5 aule e dei servizi igienici, rispettando il cronoprogramma definito e informando con trasparenza la comunità scolastica sull’avanzamento dei lavori. Come Partito Democratico di San Miniato, sosterremo questo percorso attraverso il dialogo e la collaborazione tra Comune, Provincia e scuola, affinché gli impegni assunti si traducano in risultati concreti nel più breve tempo possibile. Agli studenti e alle studentesse diciamo che la loro voce conta. La mobilitazione di oggi deve essere un’occasione per rafforzare l’impegno comune e accelerare le risposte di cui il Marconi ha bisogno”.