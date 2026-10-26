Servizio civile ‘agricolo’, 12 posti per gli under 29 nel Cuoio

C’è tempo fino al 6 novembre alle 14 per presentare la propria candidatura per il servizio civile Agricolo, una particolare declinazione del Servizio civile universale. Il comune di Santa Croce è capofila anche per i comuni di Fucecchio e San Miniato e al momento i posti disponibili sono 12. Gli ambiti in cui può andare a operare chi risulta idoneo per il servizio civile agricolo sono molti, si va da quello puramente agricolo a quello ambientale a quello alimentare per citarne alcuni.

Il servizio civile agricolo a Santa Croce, nasce alcuni anni fa in via sperimentale e successivamente per volontà del sindaco Roberto Giannoni, il comune ha lavorato per confermarlo e renderlo un’opportunità che ogni anno viene riproposta ai giovani. Santa Croce svolge la funzione di comune capofila per questo tipo di servizio civile e quindi è riferimento anche per il comune di San Miniato e di Fucecchio e per i loro cittadini che vogliono presentare la domanda.

A Santa Croce, al momento sono previsti i seguenti impieghi per i giovani che faranno domanda e verranno selezionati. Due figure verranno impiegate tra il canile e l’ufficio ambiente del comune, prestando servizio in entrambe le strutture. Altri 2 posti sono disponibili per chi voglia impegnarsi nel parco della Cerbaie e l’InformaGiovani del comune di Fucecchio. Altri 8 posti sono riservati sempre nell’ambito del Servizio civile agricolo, al servizio alimentare negli asili nido, al Ciaf Maricò e alla Casa di riposo Meacci, dove i giovani andranno a svolgere mansioni relative all’orto e all’educazione alimentare.