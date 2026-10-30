Biogas a San Donato, stop della Regione all’ampliamento

Il no della Regione Toscana premia la posizione ferma dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco: «Abbiamo difeso il nostro territorio, la salute dei cittadini e il paesaggio. Per noi vengono prima le persone e il rispetto delle regole».

Svolta nel braccio di ferro a suon di ricorsi in merito al progetto di ampliamento e parziale mutamento degli impianti della centrale a biogas di San Donato, che da oltre un anno aspettava la chiusura dell’iter autorizzativo. La Regione Toscana ha infatti fermato la proposta.

“Una vittoria importante per l’amministrazione guidata dal sindaco Manuela Del Grande, che vede riconosciute le proprie ragioni nella complessa vicenda relativa alla riconversione dell’impianto di digestione anaerobica di Prati Bioenergia, successivamente subentrata nella titolarità ad Agripower S.p.A. – fanno sapere dal comune. – Con il Decreto n. 5743/2026, notificato al Comune l’8 ottobre 2026, la Regione Toscana ha infatti negato l’autorizzazione unica per la trasformazione e l’ampliamento dell’impianto esistente, finalizzati al passaggio dalla produzione di energia elettrica alla produzione di biometano, con una capacità prevista di 330 metri cubi standard all’ora. Un risultato tutt’altro che scontato, maturato al termine di un articolato procedimento amministrativo nel quale il Comune di Santa Maria a Monte ha assunto una posizione chiara e determinata, esprimendo formalmente il proprio parere contrario nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Toscana”.

Esulta la prima inquilina del palazzo comunale Manuela Del Grande. “È una grande soddisfazione per tutta la nostra amministrazione – dichiara il sindaco –. Fin dall’inizio abbiamo affrontato questa vicenda con serietà, determinazione e senso di responsabilità. Non ci siamo limitati a prendere atto di un progetto presentato sul nostro territorio, ma abbiamo fatto valere le ragioni del Comune, senza arretrare di un passo nella difesa degli interessi della nostra comunità”.

Il progetto avrebbe comportato modifiche significative all’impianto esistente, con nuove strutture di stoccaggio, ampliamenti e l’introduzione di ulteriori matrici organiche da trattare. Nel corso dell’istruttoria sarebbero emerse importanti criticità relative all’inserimento paesaggistico, alla gestione delle acque meteoriche e ai potenziali impatti odorigeni, particolarmente rilevanti per la vicinanza delle abitazioni e della frazione di San Donato. Sarebbe stato determinante anche il parere contrario della Soprintendenza, che ha evidenziato l’incompatibilità dell’ampliamento con le caratteristiche paesaggistiche dell’area prossima al Lago di San Donato. Arpat, inoltre, pur riconoscendo il superamento di alcune carenze progettuali, ha mantenuto rilievi sulla documentazione relativa alla gestione degli scarichi.

“Non siamo contrari allo sviluppo e alle energie rinnovabili – prosegue Del Grande –, ma siamo fermamente convinti che nessun investimento possa prescindere dal rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della qualità della vita dei cittadini. La transizione energetica non può diventare una giustificazione per qualsiasi trasformazione del territorio. Lo sviluppo deve essere sostenibile nei fatti, non soltanto nelle dichiarazioni”.