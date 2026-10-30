nuovo incarico|
Montopoli, Marco Bonciolini è il nuovo assessore ai lavori pubblici
Tra le priorità il recupero dell’ex scuola di Capanne e la riqualificazione di parchi e spazi pubblici
Marco Bonciolini entra nella giunta di Montopoli Valdarno come assessore ai lavori pubblici. La nomina è stata annunciata dalla sindaca Linda Vanni durante l’ultimo consiglio comunale.
Tra gli obiettivi del nuovo assessore ci sono il recupero dell’ex scuola primaria di Capanne, l’avvio dei lavori al palazzo della Polizia Locale, la riqualificazione di parchi e giardini nelle frazioni e la realizzazione della futura scuola a plesso unico.
Si occuperà inoltre della rigenerazione urbana insieme al consigliere Lorenzo Storti, a cui è stata affidata la delega specifica. Tra i progetti principali il Parco della Pace, nell’area della Rocca.
“Con Bonciolini porto in giunta esperienza e competenza per dare continuità e slancio al lavoro già avviato”, ha dichiarato la sindaca Vanni. Il nuovo assessore ha ringraziato per la fiducia, assicurando il proprio impegno nel raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione.