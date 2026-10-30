Montopoli, Marco Bonciolini è il nuovo assessore ai lavori pubblici

Tra gli obiettivi del nuovo assessore ci sono i l recupero dell’ex scuola primaria di Capanne , l’avvio dei lavori al palazzo della Polizia Locale , la riqualificazione di parchi e giardini nelle frazioni e la realizzazione della futura scuola a plesso unico .

“Con Bonciolini porto in giunta esperienza e competenza per dare continuità e slancio al lavoro già avviato”, ha dichiarato la sindaca Vanni. Il nuovo assessore ha ringraziato per la fiducia, assicurando il proprio impegno nel raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione.