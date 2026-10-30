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Pontedera, i libri si ritirano anche in centro: nasce la succursale della biblioteca a Civico 35
Dal 5 novembre, ogni giovedì mattina sarà possibile ritirare i volumi prenotati e restituire quelli in prestito
La Biblioteca comunale Giovanni Gronchi arriva nel centro di Pontedera. Da giovedì 5 novembre, negli spazi di Civico 35, in Corso Matteotti 35, sarà attivo un nuovo punto per il ritiro e la restituzione dei libri.
Il servizio, realizzato nell’ambito del progetto Civico chi legge, sarà disponibile ogni giovedì dalle 10 alle 12. Si potranno ritirare i volumi precedentemente prenotati e restituire quelli presi in prestito in qualsiasi struttura della rete Bibliolandia.
Per prenotare il ritiro è necessario contattare la Biblioteca Gronchi ai numeri 0587 299530 (sezione adulti) e 0587 299518 (sezione ragazzi).
L’iniziativa punta a rendere la lettura e i servizi bibliotecari ancora più accessibili, rafforzando il percorso di Pontedera come Città che legge, riconoscimento assegnato dal Centro per il Libro e la Lettura insieme ad Anci.