Progetto Gutenberg, a Fucecchio i bambini diventano giudici di fiabe

Leggere, scegliere e contribuire alla nascita di un libro illustrato. È questo il percorso che attende i bambini e le bambine coinvolti nella sesta edizione consecutiva del Progetto Gutenberg, iniziativa dedicata alla promozione della lettura che, anche per l’anno scolastico 2026/2027, vede la partecipazione del Comune di Fucecchio insieme ad altre amministrazioni e istituti scolastici toscani.

Il progetto coinvolgerà complessivamente 714 alunni e alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria, appartenenti agli istituti scolastici di Fucecchio, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Reggello, Montaione e Gambassi Terme.

A Fucecchio il progetto è ufficialmente iniziato giovedì 29 ottobre, quando le classi quarte delle scuole primarie hanno ricevuto le dieci fiabe finaliste del Concorso nazionale per la scrittura di una fiaba Gutenberg. Ad accogliere i bambini è stata la sindaca Emma Donnini, che ha affidato loro un compito speciale: diventare i giudici del concorso e scegliere, attraverso la lettura e la valutazione dei racconti, la fiaba vincitrice.

Ogni alunno ha ricevuto il proprio tesserino di giudice, un quaderno con le dieci fiabe finaliste e una scheda sulla quale esprimere il proprio voto. I bambini avranno quaranta giorni di tempo per leggere le storie e formulare il proprio giudizio, contribuendo così alla scelta del testo che sarà pubblicato nel mese di maggio.

Il loro ruolo non si esaurirà con la selezione della fiaba. A febbraio, infatti, saranno chiamati a valutare anche le dieci illustrazioni finaliste del Concorso nazionale per l’illustrazione della fiaba vincitrice Gutenberg, scegliendo quella che riterranno più adatta ad accompagnare il racconto. L’illustratore o l’illustratrice vincitore completerà poi il lavoro con ulteriori tavole, dando forma al libro illustrato.

Al termine del percorso, ciascun bambino riceverà una copia del volume realizzato grazie anche alle proprie scelte, diventando così protagonista di un’esperienza che unisce lettura, creatività e produzione editoriale.

Il Progetto Gutenberg, ideato e coordinato da Terzostudio, si distingue per il coinvolgimento diretto dei più giovani: i bambini non sono soltanto lettori, ma diventano giudici di due concorsi nazionali, dedicati rispettivamente alla scrittura e all’illustrazione, e partecipano concretamente alla realizzazione di un libro.

Un metodo pensato per avvicinare i più piccoli alla lettura attraverso testi brevi e accessibili, responsabilizzandoli e stimolandone la partecipazione. Il libro finale rappresenta inoltre un risultato tangibile del loro impegno, destinato a rimanere come ricordo dell’esperienza vissuta.

Il progetto è realizzato grazie al contributo delle amministrazioni comunali di Fucecchio, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Reggello, Montaione e Gambassi Terme, con il coordinamento degli insegnanti e degli istituti scolastici coinvolti.