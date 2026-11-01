Roffia e Isola accolgono don Tiziano Molteni

Una giornata importante, destinata a rimanere nella memoria della nostra comunità. Domenica 1 Novembre, nella solennità di Tutti i Santi, Roffia ha infatti accolto ufficialmente Padre Tiziano Molteni, nuovo parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo. Un momento significativo, vissuto con emozione e partecipazione, che segna l’inizio di un nuovo percorso pastorale per un paese profondamente legato alla propria fede, alle proprie tradizioni e a quei valori di solidarietà che da sempre ne rappresentano l’identità. Molteni arriva a Roffia dopo quarantacinque anni a Ponte a Elsa.

Alla celebrazione erano presenti Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato, il sindaco Simone Giglioli, L’assessore Matteo Squicciarini e l’assessora Elena Maggiorelli e don Simone Meini, nuovo parroco di Ponte a Elsa, e rappresentanti della comunità e il responsabile Provinciale della congregazione dei Betharramiti. Il benvenuto della comunità di Roffia è stato fatto dal presidente dell’Associazione Culturale I Festaioli di Roffia esprimendo sentimenti di gratitudine, speranza e disponibilità verso il nuovo parroco.

Nel suo intervento è stato rivolto un particolare ringraziamento al Vescovo Giovanni Paccosi per la vicinanza dimostrata alla parrocchia e per l’attenzione riservata alla comunità anche durante i mesi di assenza di una guida pastorale stabile. Un pensiero riconoscente è stato dedicato anche a Padre Albino De Giobbi, che per molti anni ha accompagnato la vita religiosa di Roffia, lasciando un legame profondo con le famiglie e con il paese. Un passato che non viene dimenticato, ma che diventa fondamento sul quale costruire il futuro.

“Padre Tiziano, oggi non accogliamo soltanto un nuovo parroco, ma una persona che entrerà a far parte della vita della nostra comunità, condividendone le tradizioni, le speranze e anche le difficoltà – il commento di Andrea Lavecchia, per l’associazione I festaioli di Roffia e più in generale a nome di tutta la comunità. – Non Le promettiamo un cammino privo di difficoltà, ma Le assicuriamo la volontà sincera di affrontarlo insieme, con fiducia, responsabilità e rispetto reciproco”. L’Associazione ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con la parrocchia, nella convinzione che la fede, il volontariato e la partecipazione siano elementi fondamentali per mantenere viva una comunità, prestando particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle persone più fragili.