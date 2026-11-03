Distretto del Cuoio, Petrucci visita gli impianti e chiede una revisione delle norme

Impianti d’eccellenza , ma servono interventi normativi per sostenere le imprese e garantire la competitività del settore. È quanto emerso dalla visita del vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci (FdI) nel Distretto del Cuoio.

Il tour ha toccato il consorzio Aquarno a Santa Croce sull’Arno, Poteco e Cuoio Depur a Ponte a Egola .

Petrucci ha sottolineato il valore degli impianti di depurazione, fondamentali per il comparto conciario e per il territorio, chiedendo il rinnovo degli accordi di programma per fare chiarezza su costi e tariffe e una revisione delle norme sul battente idraulico, ritenute penalizzanti per aziende e impianti.