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Distretto del Cuoio, Petrucci visita gli impianti e chiede una revisione delle norme
Il vicepresidente del Consiglio regionale ha visitato Aquarno, Poteco e Cuoio Depur
Impianti d’eccellenza, ma servono interventi normativi per sostenere le imprese e garantire la competitività del settore. È quanto emerso dalla visita del vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci (FdI) nel Distretto del Cuoio.
Il tour ha toccato il consorzio Aquarno a Santa Croce sull’Arno, Poteco e Cuoio Depur a Ponte a Egola.
Petrucci ha sottolineato il valore degli impianti di depurazione, fondamentali per il comparto conciario e per il territorio, chiedendo il rinnovo degli accordi di programma per fare chiarezza su costi e tariffe e una revisione delle norme sul battente idraulico, ritenute penalizzanti per aziende e impianti.
Il vicepresidente ha assicurato il proprio impegno a portare le questioni all’attenzione della Regione, puntando su una programmazione economica più chiara e su regole che tutelino lo sviluppo del comparto.