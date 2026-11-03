Santa Maria a Monte ricorda l’alluvione del 1966: sessant’anni dalla tragedia

Sessant’anni dopo, Santa Maria a Monte ricorda una delle pagine più drammatiche della propria storia. Il 4 novembre 1966 , dopo giorni di piogge torrenziali, l’Arno ruppe gli argini e, in località Le Colombaie, cedette la sponda destra, sommergendo la pianura di Ponticelli, San Donato, Cinque Case e parte del Valdarno Inferiore .

L’alluvione provocò quattro vittime nel territorio comunale e danni ingenti. I numeri riportati negli atti del Consiglio comunale del 13 novembre 1966 restituiscono la portata della calamità: 560 abitazioni allagate, circa 3mila vani invasi dall’acqua, 2.600 persone coinvolte, 500 bovini morti e 18 chilometri di strade danneggiate .

Fondamentale fu la solidarietà della popolazione e dei volontari, affiancati dall’intervento dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.