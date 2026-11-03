Studenti in protesta nel Cuoio, occupati Marconi e Checchi

Nell’Istituto fucecchiese l’occupazione era arrivata ieri, lunedì, con un’azione che aveva spinto i ragazzi a tentare l'”assalto” a tutti e tre i plessi storici del Checchi, che poi, alla fine di una lunghissima trattativa coi Carabinieri e la Preside erano rimasti parzialmente sgombri e sono stati nuovamente presi questa mattina. Al Marconi, invece, la protesta che montava da settimane e aveva visto gli studenti protagonisti di più giorni di sciopero la settimana scorsa, è arrivata alle estreme conseguenze nelle prime ore di questa mattina.

“I Carabinieri ci dicono di “non passare dalla parte del torto” e la scuola definisce l’occupazione una forma di lotta “fine a se stessa”. Quello che notiamo però è che solo occupando, o minacciando di occupare, di colpo le ragioni della protesta hanno una cassa di risonanza, con i giornali, con la dirigente e non solo – il commento di uno degli studenti coinvolti nell’occupazione a Fucecchio. – Così non è avvenuto, ad esempio, venerdì scorso quando abbiamo fatto sciopero e manifestato di fronte alla scuola”. Una volontà di far valere le proprie ragioni che gli studenti non si sono limitati ad accennare in qualche slogan o striscione. Ma hanno messo nero su bianco, in un documento che elenca dettagliatamente quel mix di problemi locali e nazionali che incarna la loro insofferenza. Dalla richiesta dell’istituzione di percorsi per l’educazione affettiva, volta alla promozione “del rispetto reciproco e il consenso, la gestione delle emozioni, la prevenzione della violenza di genere e del bullismo e la costruzione di relazioni sane” ad arricchire la formazione con “elementi di attualità, educazione civica e preparazione alla vita adulta”. Fino alle problematiche strettamente locali inerenti a condizioni igienico-sanitarie, manutenzione dei servizi igienici, riscaldamenti che non funzionano e ancora “pareti danneggiate, riparazioni provvisorie e piastrelle rotte o potenzialmente pericolose” o anche “la grave carenza di organico docente e assenza degli insegnanti madrelingua” insieme “alla mancanza ancora a novembre di un orario scolastico definitivo”. Ma anche la richiesta di momenti di condivisione. “Serve più dialogo tra studenti, rappresentanti e dirigenza attraverso incontri periodici e modalità trasparenti di raccolta delle segnalazioni – aggiungono. – Chiediamo inoltre di valutare, sede per sede, la possibilità di utilizzare spazi interni o esterni”. Mentre si segnala “l’insufficienza delle pause durante l’orario scolastico” ma soprattutto “disagi legati agli orari dei trasporti pubblici” con studenti “che terminano le lezioni alle ore 16 e sono costretti ad attendere fino alle ore 17 per prendere il primo autobus utile per tornare a casa”. Sul diritto allo studio, poi, “le opportunità di recupero didattico non sempre rispondono alle esigenze di tutti ed il ricorso alle ripetizioni private può rappresentare una spesa insostenibile – scrivono – chiediamo quindi di ampliare i corsi di recupero, gli sportelli didattici e le attività di tutoraggio”. Una protesta che, con ogni probabilità, non accennerà a estinguersi anche nei prossimi giorni.