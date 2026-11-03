la protesta|
Studenti in protesta nel Cuoio, occupati Marconi e Checchi
Nell’Istituto fucecchiese l’occupazione era arrivata ieri, lunedì, con un’azione che aveva spinto i ragazzi a tentare l'”assalto” a tutti e tre i plessi storici del Checchi, che poi, alla fine di una lunghissima trattativa coi Carabinieri e la Preside erano rimasti parzialmente sgombri e sono stati nuovamente presi questa mattina. Al Marconi, invece, la protesta che montava da settimane e aveva visto gli studenti protagonisti di più giorni di sciopero la settimana scorsa, è arrivata alle estreme conseguenze nelle prime ore di questa mattina.
AL CHECCHI
“I Carabinieri ci dicono di “non passare dalla parte del torto” e la scuola definisce l’occupazione una forma di lotta “fine a se stessa”. Quello che notiamo però è che solo occupando, o minacciando di occupare, di colpo le ragioni della protesta hanno una cassa di risonanza, con i giornali, con la dirigente e non solo – il commento di uno degli studenti coinvolti nell’occupazione a Fucecchio. – Così non è avvenuto, ad esempio, venerdì scorso quando abbiamo fatto sciopero e manifestato di fronte alla scuola”. Una volontà di far valere le proprie ragioni che gli studenti non si sono limitati ad accennare in qualche slogan o striscione. Ma hanno messo nero su bianco, in un documento che elenca dettagliatamente quel mix di problemi locali e nazionali che incarna la loro insofferenza. Dalla richiesta dell’istituzione di percorsi per l’educazione affettiva, volta alla promozione “del rispetto reciproco e il consenso, la gestione delle emozioni, la prevenzione della violenza di genere e del bullismo e la costruzione di relazioni sane” ad arricchire la formazione con “elementi di attualità, educazione civica e preparazione alla vita adulta”. Fino alle problematiche strettamente locali inerenti a condizioni igienico-sanitarie, manutenzione dei servizi igienici, riscaldamenti che non funzionano e ancora “pareti danneggiate, riparazioni provvisorie e piastrelle rotte o potenzialmente pericolose” o anche “la grave carenza di organico docente e assenza degli insegnanti madrelingua” insieme “alla mancanza ancora a novembre di un orario scolastico definitivo”. Ma anche la richiesta di momenti di condivisione. “Serve più dialogo tra studenti, rappresentanti e dirigenza attraverso incontri periodici e modalità trasparenti di raccolta delle segnalazioni – aggiungono. – Chiediamo inoltre di valutare, sede per sede, la possibilità di utilizzare spazi interni o esterni”. Mentre si segnala “l’insufficienza delle pause durante l’orario scolastico” ma soprattutto “disagi legati agli orari dei trasporti pubblici” con studenti “che terminano le lezioni alle ore 16 e sono costretti ad attendere fino alle ore 17 per prendere il primo autobus utile per tornare a casa”. Sul diritto allo studio, poi, “le opportunità di recupero didattico non sempre rispondono alle esigenze di tutti ed il ricorso alle ripetizioni private può rappresentare una spesa insostenibile – scrivono – chiediamo quindi di ampliare i corsi di recupero, gli sportelli didattici e le attività di tutoraggio”. Una protesta che, con ogni probabilità, non accennerà a estinguersi anche nei prossimi giorni.
AL MARCONI
La mattinata è inizia all’insegna degli striscioni alle finestre anche nel liceo San miniatese dove le motivazioni della protesta che ormai anima gli studenti da diverse settimane sono storicamente tutte locali e riguardanti lo stato dell’arte della scuola. Entrati intorno alle 6 di questa mattina una decina di ragazzi incappucciati ha chiuso tutte le porte di accesso dell’Istituto mentre mano a mano gli studenti si ammassavano ai cancelli. Presenti anche qui i carabinieri con una volante. In corso una trattativa due punti da parte degli studenti all’interno dell’Istituto c’è la volontà di fare entrare gli studenti un po’ alla volta per tenere un’assemblea.
Fra i tanti motivi legati alla protesta vi sono i lavori annunciati per anni e mai veramente iniziati alle famose aule in più da realizzarsi con la riqualificazione di parte dell’edificio adiacente alla scuola. Proprio questa mattina l’assegnazione dei lavori è stata comunicata alla scuola e al comune da parte della provincia di Pisa.