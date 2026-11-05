“Ripensare le alluvioni”, un incontro a Casaconcia

Lo Spazio Espositivo Casaconcia ospita l’incontro pubblico “Ripensare le Alluvioni, consapevoli dei cambiamenti climatici”, un’occasione di confronto e approfondimento su un tema di grande attualità per il territorio e sul rapporto tra cambiamenti climatici, rischio idrogeologico e prevenzione.

Il 2026 segna due importanti ricorrenze per la Toscana: il 60° anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966 e il 30° anniversario dell’alluvione della Versilia e della Garfagnana del 1996. La riflessione si estenderà anche agli eventi alluvionali che negli anni Novanta hanno interessato il territorio di San Miniato e del Valdarno Inferiore, per ripercorrere la memoria di questi eventi e interrogarsi sulle strategie necessarie ad affrontare le nuove sfide climatiche.

In questa occasione sarà presentato il libro La fiducia nel fango, scritto da Elisabetta Lo Iacono e Paolo Fontanelli, presenti all’incontro. Interverranno inoltre Vannino Chiti, già Presidente della Regione Toscana, Maria Sargentini, già Responsabile dell’Area Difesa del Suolo della Regione Toscana, e Bernardo Gozzini, già Amministratore unico del Consorzio LaMMA Toscana. L’incontro sarà presieduto da Angela Bagagli, presidente della Sezione Soci COOP Valdarno Inferiore.

L’iniziativa, promossa da Unicoop Firenze – Sezione Soci Valdarno Inferiore e sostenuta dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, rappresenta un’opportunità per approfondire la conoscenza del territorio, condividere esperienze e riflettere sulle misure di prevenzione e gestione del rischio.