Consiglio annullato, Del Grande: “dalle opposizioni mancato senso di responsabilità”

“Eppure è proprio quest’ultima decisione ad aver contribuito all’interruzione dei lavori, impedendo di deliberare su tre importanti punti all’ordine del giorno. Quanto alle assenze nella maggioranza, sarebbe opportuno distinguere le situazioni, anziché trasformarle indistintamente in un presunto problema politico – continua la prima cittadina del comune. – Un Assessore era impegnato nel proprio viaggio di nozze, una consigliera si trovava a Pisa per un intervento chirurgico e un’altra consigliera era a Roma per motivi di lavoro. Tre circostanze diverse, tutte giustificate, che nulla hanno a che vedere con dissensi politici o contrasti amministrativi. Chi ricopre un incarico pubblico assume responsabilità importanti, ma non smette per questo di essere una persona. La salute, gli impegni professionali e gli eventi familiari significativi fanno parte della vita anche di chi dedica tempo e responsabilità al servizio della propria comunità. Trasformare queste circostanze in presunti segnali di una crisi politica, senza elementi che dimostrino un collegamento, significa attribuire alle assenze un significato che le loro motivazioni non giustificano. Le minoranze, invece, erano in aula. E hanno scelto di abbandonarla. Una decisione che ha contribuito a impedire la prosecuzione dei lavori e la deliberazione di tre punti importanti, tra i quali figurava anche una variazione di bilancio, al cui interno erano state stanziate le somme relative agli arretrati previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti comunali, firmato il giorno precedente la seduta”

“Non una questione di schieramento politico, dunque, ma un adempimento che riguarda concretamente il personale dell’Ente – continua. – È singolare che chi oggi denuncia con tanta enfasi il rinvio del Consiglio comunale abbia contribuito, attraverso una propria decisione, a determinare proprio quel risultato. La critica politica è legittima. Anche scegliere di abbandonare una seduta consiliare rientra nelle facoltà di chi esercita un mandato elettivo. Ma ogni scelta comporta una responsabilità, soprattutto quando produce conseguenze sull’attività amministrativa. Il Consiglio comunale non è un palcoscenico sul quale entrare e uscire in funzione della polemica del momento. È il luogo nel quale i rappresentanti eletti sono chiamati a discutere e assumere decisioni nell’interesse della comunità. Nessuno mette in discussione il ruolo delle minoranze, né il loro diritto di esercitare un’opposizione ferma e rigorosa. Ma sarebbe auspicabile che lo stesso rigore venisse applicato nel raccontare ai cittadini anche le proprie decisioni. Perché non basta denunciare ciò che non è stato approvato. Occorre anche spiegare quale contributo si è dato affinché quella mancata approvazione si verificasse. E quando si decide di uscire, attribuire agli altri tutte le responsabilità di ciò che rimane incompiuto è quantomeno una ricostruzione comoda e tendenziosa. In conclusione e per correttezza, è bene precisare che ad un certo punto della seduta il Segretario Comunale ha evidenziato, spiegandone le ragioni, che fosse venuto meno il numero legale per deliberare, quindi il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, non ha potuto fare altro che sciogliere la seduta”.