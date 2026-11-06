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Mostra del Tartufo, i Vignaioli fuori dall’accordo: due spazi autonomi per le degustazioni

6 novembre 2026 | 16:41
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di Redazione

Redazione

Mostra del Tartufo, i Vignaioli fuori dall’accordo: due spazi autonomi per le degustazioni

Salta la collaborazione con Comune e San Miniato Promozione per divergenze su costi e logistica

I Vignaioli di San Miniato saranno presenti alla 55ª Mostra del Tartufo con due spazi autonomi, senza aderire alla convenzione con Comune e San Miniato Promozione.

Alla base della decisione ci sono divergenze sulle condizioni economiche e logistiche, in particolare sulla proposta di organizzare le degustazioni all’aperto, ritenuta inadeguata per il mese di novembre.

L’associazione conferma comunque la propria partecipazione con il tradizionale spazio per la mescita in piazza del Seminario e una nuova postazione in via Conti, dedicata a degustazioni, incontri con i produttori e vendita dei vini locali.

I Vignaioli esprimono rammarico per il mancato accordo, ma ribadiscono la disponibilità a collaborare con le istituzioni, chiedendo condizioni sostenibili e maggiore attenzione alle aziende del territorio.