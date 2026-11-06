“Non chiamatela occupazione”: la lettera di una studentessa sui fatti del Cattaneo

“Doveva essere una semplice occupazione di una scuola, la mia scuola, che successivamente si è trasformata in un atto di puro vandalismo”. Comincia così la lettera di una giovane studentessa dell’Istituto Cattaneo di San Miniato, oggetto nei giorni scorsi di un bruttissimo episodio di “presa” della scuola cui sono seguiti ingenti danni.

Di seguito la lettera:

Due giornate che hanno lasciato il segno all’istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato. Doveva essere un momento per far sentire la nostra voce, per parlare di noi studenti, delle nostre esigenze e dei nostri diritti. Invece, quello a cui abbiamo assistito negli ultimi due giorni non ha niente a che fare con la politica, con la protesta o con la maturità che si dovrebbe avere. Quello che è successo è stato semplicemente un atto di vandalismo brutale e ingiustificato. Un sopralluogo tra le aule e i corridoi dell’istituto rivela un quadro di grave devastazione. Nelle classi, le LIM sono state distrutte con gli schermi spaccati e vetri sparsi sul pavimento, mentre i corridoi sono immersi nel degrado, ingombrati da centinaia di bicchieri di plastica e da un pesante armadio metallico rovesciato che sbarra il passaggio.

La situazione non è migliore negli spazi amministrativi: la porta dell’ufficio alunni è stata sfondata, le vetrate sono andate in frantumi e dai vari uffici sono stati sradicati computer e cablaggi. Infine, la sala docenti si presenta nel caos più totale, con carte, documenti e cartelline scaraventati e disseminati su tutto il pavimento. Come studentessa al mio ultimo anno, prossima alla maturità, credo che ci sia una differenza enorme tra l’avere il coraggio di protestare per qualcosa in cui si crede e il distruggere la propria scuola, arrecando danni enormi alla struttura. La scuola è di chi la vive e di chi la rispetta ogni giorno. Far finta che tutto questo sia stato un’occupazione “politica” significa prendersi in giro: qui si è solo distrutto il bene comune appartenente a ognuno di noi, e la maggioranza di noi studenti non ha alcuna intenzione di restare in silenzio o di farsi rappresentare da questa violenza. Chi conosce anche solo un minimo la storia dei movimenti studenteschi sa benissimo cosa sia un’occupazione vera: un momento di dibattito democratico, di assemblee continue che durano ore, di lezioni alternative e di autogestione vera, dove ci si riappropria dei propri spazi per proporre idee concrete. Ma soprattutto, nelle occupazioni autentiche c’è sempre stato un rispetto profondo per l’edificio scolastico. Al Cattaneo, purtroppo, ciò non è avvenuto. Nessuno di noi è contrario alle proteste. Far sentire la propria voce è un diritto e, anche quando i motivi proposti per questa occupazione apparivano minimi o risolvibili attraverso un normale dialogo con la preside, avevamo comunque scelto di rispettare l’iniziativa.