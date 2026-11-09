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A San Miniato apre il salone Anna e Alessio Beauty Consulting

9 novembre 2026 | 19:39
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di Redazione

Redazione

A San Miniato apre il salone Anna e Alessio Beauty Consulting

In via Tosco Romagnola Est

Ha aperto in via Tosco Romagnola Est 677 Anna e Alessio Beauty Consulting, la nuova attività di Anna Dotti e Alessio Martelli. Un salone privato, su appuntamento, che punta su riservatezza e attenzione alla persona.

Tra i servizi proposti trattamenti per diradamento e caduta dei capelli, consulenze tricologiche, soluzioni per pazienti oncologiche e percorsi Head & Spa.

Il progetto nasce dall’esperienza di Anna Dotti, da anni docente e formatrice nel settore anche a livello internazionale. “Abbiamo voluto creare un luogo protetto, dove ogni persona possa trovare ascolto, privacy e risposte mirate“, spiega la titolare.

All’apertura sono arrivati gli auguri del presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori, del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli e del sindaco Simone Giglioli, che ha sottolineato il valore della nuova attività per l’offerta di servizi sul territorio.