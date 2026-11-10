Marconi San Miniato, assemblea Provincia-scuola-studenti: lavori a gennaio

Si è svolta ieri, 9 novembre, un’assemblea molto partecipata e dibattuta tra la Provincia di Pisa, la dirigenza scolastica e la rappresentanza studentesca del Liceo Marconi di San Miniato, alla presenza del Presidente della Provincia Massimiliano Angori, della struttura tecnica provinciale e del sindaco di San Miniato Simone Giglioli. Al centro dell’incontro il progetto del nuovo Liceo Marconi e il cronoprogramma degli interventi.

I TEMPI

I lavori, a partire dalla realizzazione delle prime 5 aule, prenderanno il via con ogni probabilità a gennaio 2027. Il perfezionamento dell’acquisto del nuovo immobile a La Scala è infatti previsto prima di Natale. Nel mese di novembre e fino a metà dicembre sarà necessario far fronte ad alcuni adempimenti amministrativi. I lavori avranno una durata contrattuale di 100 giorni, oltre un periodo congruo e motivato di ulteriore margine temporale. Salvo grandi imprevisti, gli interventi saranno conclusi nel mese di aprile, mentre a maggio 2027 la struttura tecnica provinciale si occuperà dei collaudi. I primi nuovi spazi saranno quindi disponibili dalla tarda primavera 2027.

L’APPALTO

Lo scorso 3 novembre la Provincia ha aggiudicato i lavori di ristrutturazione e adeguamento a uso scolastico del fabbricato di via Trento 72, che ospiterà i nuovi spazi didattici. La gara, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana con procedura aperta, ha visto la partecipazione di 300 operatori economici. I lavori sono stati aggiudicati a Building Solution S.r.l. di Napoli. Il quadro economico complessivo dell’opera è di 1.150.000 euro e si procederà ora alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa. Si tratta del primo step di un percorso che porterà alla riqualificazione complessiva dell’immobile in località La Scala, destinato a diventare la succursale del Liceo Marconi, in risposta all’aumento delle iscrizioni e per alleggerire l’edificio adiacente già in uso all’istituto.

“L’assemblea di oggi è stata un momento di confronto utile e franco, ed è giusto che sia stato così: studenti, dirigenza e istituzioni hanno diritto a risposte chiare sui tempi. Abbiamo illustrato un cronoprogramma preciso: l’acquisto dell’immobile a La Scala sarà perfezionato prima di Natale, i lavori per le prime cinque aule partiranno a gennaio, con una durata contrattuale di 100 giorni, e a maggio la nostra struttura tecnica si occuperà dei collaudi. Salvo grandi imprevisti, i primi nuovi spazi saranno pronti per la tarda primavera. È un impegno che la Provincia si assume davanti alla comunità scolastica e che intende rispettare. Ricordo che per l’acquisto dell’immobile l’ente provinciale investirà 3.6 milioni di euro più iva (per un totale di spesa pari a 4 milioni e 320mila euro, ndr) , e 1,5 milioni di euro per la realizzazione delle prime aule i cui lavori sono in partenza il prossimo gennaio”, dichiara Angori.