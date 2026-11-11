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Lavoro e disabilità, anche a Fucecchio la sperimentazione del piano Futuro Inclusivo
Con una sperimentazione in nove Comuni entra nel vivo il Piano Futuro Inclusivo, la misura regionale che punta all’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità. L’avvio della sperimentazione è stato presentato ieri, 10 novembre, durante “La Toscana del lavoro inclusivo”, convegno svoltosi nell’ambito della Fiera Toscana del lavoro, la manifestazione alla Fortezza da Basso di Firenze promossa dalla Regione assieme ad Arti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il piano sarà al centro di un seminario specifico in programma domani, mercoledì 11 novembre, rivolto in particolare a datori di lavoro e cooperative sociali. Dopo la firma di una convenzione con Anci, il piano sarà realizzato in forma pilota nei comuni di Firenze, Prato, Massa, Montemurlo (Po), Sovicille (Si), Poggibonsi (Si), Fucecchio (Fi), Borgo a Mozzano (Lu) e Barberino di Mugello (Fi). Il piano ha un duplice scopo: favorire l’inserimento occupazionale delle persone con disabilità e aiutare le imprese ad assolvere gli obblighi di assunzione previste dalla legge 68/1999 per il diritto al lavoro delle categorie protette. Si fonda su un lavoro di squadra tra enti locali, servizi per l’impiego, aziende e cooperative, che trae base normativa da un particolare tipo di convenzione prevista dal decreto legislativo di attuazione della legge Biagi.
Nelle prossime settimane, i Comuni coinvolti individueranno alcuni servizi di pubblica utilità (ad es. pulizie aree verdi, parchi, manutenzioni aree pubbliche), promuovendo un apposito bando a cui le aziende potranno aderire come sponsor di servizio a valenza sociale, essendo l’oggetto della commessa non inerente al proprio ciclo produttivo. L’azienda, accollandosi tutte le spese incluse quelle del contratto di lavoro, assegnerà la commessa di pubblica utilità a cooperative sociali di tipo B (o consorzi di cooperative). Queste ultime provvederanno all’assunzione garantendo l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.
Le relazioni tra i vari soggetti coinvolti saranno impostate attraverso un accordo “trilaterale” tra imprese, servizi per l’impiego territorialmente competenti che hanno in carico il lavoratore, e cooperativa sociale (o consorzio). In virtù dell’accordo la commessa verrà assegnata per almeno 12 mesi alla cooperativa. “Passa ad una fase operativa un progetto innovativo a cui teniamo molto”, spiega l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. “Mettiamo in campo una buona opportunità per garantire il diritto di persone più fragili ad essere inserite nel mondo del lavoro”, aggiunge Lenzi che ricorda come la misura nasce anche come strumento per porre un freno a quella tendenza dai tratti distorsivi che induce i datori di lavoro a preferire il pagamento delle sanzioni previste dalla legge 68/1999 piuttosto che assolvere gli obblighi di assunzione”. “La misura sta suscitando interesse”, conclude Lenzi sottolineando che a manifestare la disponibilità a collaborare su Futuro Inclusivo “c’è anche la sezione Regionale della Conferenza Episcopale Italiana, con cui valuteremo l’opportunità di una adesione al Piano in qualità di beneficiaria con le proprie numerose strutture”.