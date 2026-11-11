Lavoro e disabilità, anche a Fucecchio la sperimentazione del piano Futuro Inclusivo

Il piano sarà al centro di un seminario specifico in programma domani, mercoledì 11 novembre, rivolto in particolare a datori di lavoro e cooperative sociali. Dopo la firma di una convenzione con Anci, il piano sarà realizzato in forma pilota nei comuni di Firenze, Prato, Massa, Montemurlo (Po), Sovicille (Si), Poggibonsi (Si), Fucecchio (Fi), Borgo a Mozzano (Lu) e Barberino di Mugello (Fi). Il piano ha un duplice scopo: favorire l’inserimento occupazionale delle persone con disabilità e aiutare le imprese ad assolvere gli obblighi di assunzione previste dalla legge 68/1999 per il diritto al lavoro delle categorie protette. Si fonda su un lavoro di squadra tra enti locali, servizi per l’impiego, aziende e cooperative, che trae base normativa da un particolare tipo di convenzione prevista dal decreto legislativo di attuazione della legge Biagi.