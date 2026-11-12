Una serata per Fausto Vanni, a Teatro

Non sarà una serata celebrativa, ma un bel ricordo collettivo. Da e per le persone che Fausto Vanni, storico commerciante santamariammontese scomparso esattamente un anno fa, lo hanno conosciuto e apprezzato davvero. Una serata particolare, quella del 14 novembre al Teatro Comunale, che lo ricorderà in modo speciale grazie alla collaborazione fra l’associazione Storie Locali e l’opera di messa in scena di Enrico Pelosini.

Un mix sapiente di ricordi messi luce su telo, musiche dal vivo della Caroti Band, l’introduzione di Renata Novelli e tante parole al microfono per ricordare una figura importante del commercio e della comunità santamariammontese. Una figura storica di Santa Maria a Monte, parte di una famiglia conosciutissima che ha fatto proprio del commercio una filosofia di vita. Nel paese in cui tutti a qualsiasi età si resta “bimbi” di qualcuno, Fausto fu uno dei due della Guelfa, storica commerciante del paese che aveva avviato un’attività nel commercio delle maggiori firme di abbigliamento. Attività la cui fortuna fu destinata a succedere ai due figli, a lui e al fratello, Alberto Fausto, noto anche per il suo impegno in politica.

“Il suo nome fu scelto da babbo Giancarlo, grande ammiratore di Fausto Coppi – ricorda il fratello Alberto Fausto. – Abbiamo voluto onorare una persona che ha svolto il proprio lavoro per oltre 40 anni nel negozio Guelfa a Ponticelli. Fausto amava tantissimo il suo lavoro, trasmesso da mamma Guelfa. Armani era il suo idolo, infatti lo incontrò oltre trent’anni fa a Milano. E amava anche la musica: di Francesco Guccini, Fabrizio De Andrè, Giorgio Gaber, oltre alle canzoni napoletane. La chiesa era la sua casa: una devozione trasmessa dalla nonna Quartina. La serata, fatta di parole e musica “costruita” da Enrico Pelosini, sarà oltre al ricordo di Fausto una serata dedicata a tutto quello che Fausto amava, l’amicizia, il lavoro, lo sport e la chiesa”. La fede, infatti, era stata l’ultimo tassello a completare la vita di Fausto, dopo un illuminante viaggio a Santiago di Compostela. Anche in onore di ciò, il ricavato della serata sarà devoluto alla chiesa Cristo Salvatore di Ponticelli.