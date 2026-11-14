Il Tartufo Bianco “si prende” San Miniato, 55a Mostra Mercato al via

Una nuova identità visiva, un centro storico trasformato in un percorso alla scoperta delle eccellenze dei 30 Comuni e un progetto di comunicazione che ha attraversato l’Italia, raggiungendo Bruxelles. San Miniato apre tre weekend dedicati al tartufo bianco, ai produttori, ai vignaioli, alla cultura gastronomica e al futuro sostenibile del territorio. Tra gli ospiti Alessandro Borghese e Licia Colò.

Il profumo del tartufo bianco torna a essere protagonista a San Miniato, ma quest’anno il racconto si fa ancora più ampio: è quello di un intero territorio, delle sue tradizioni, delle sue eccellenze e delle persone che ogni giorno contribuiscono a renderlo unico. È stata inaugurata la 55a Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, storica manifestazione che per tre weekend, il 14 – 15, 21 – 22 e 28 – 29 novembre 2026, trasforma il centro storico di San Miniato in un grande percorso espositivo e culturale dedicato al tartufo bianco e alle eccellenze delle Colline Sanminiatesi.

Un’edizione che segna un importante rinnovamento, a partire dall’immagine della manifestazione e dal suo progetto di comunicazione, con una visione che mette al centro i 30 Comuni delle Colline Sanminiatesi, uniti da un’identità territoriale condivisa. La Mostra si sviluppa attraverso le strade, le piazze e gli spazi del centro storico, accompagnando i visitatori in un viaggio tra prodotti tipici, tradizioni agricole, produzioni artigianali, vini, gastronomia e cultura locale. Un percorso che valorizza la ricchezza del territorio e trasforma San Miniato in una vetrina delle sue molteplici eccellenze.

L’INAUGURAZIONE: SAN MINIATO APRE LE PORTE ALLA 55a EDIZIONE

La giornata inaugurale si è aperta alle ore 10.00 presso l’Auditorium Crédit Agricole di Piazza Buonaparte, con la cerimonia ufficiale promossa dal Comune di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione, alla presenza del Sindaco Simone Giglioli, la Vicesindaca Azzurra

Bonaccorsi e della Presidente della Fondazione Azzurra Gronchi. Un momento dedicato al significato e agli obiettivi della nuova edizione, che ha posto al centro il valore del tartufo bianco come patrimonio identitario e motore di promozione per l’intero territorio delle Colline Sanminiatesi.

Alle ore 11.30, le vie del centro storico hanno accolto il Corteo Storico di San Miniato, accompagnato da musici e sbandieratori, in un momento di festa capace di unire il fascino della tradizione all’atmosfera della manifestazione. Alle ore 12.30, in Piazza del Popolo, il tradizionale taglio del nastro ha segnato ufficialmente l’apertura della Mostra, dando il via a tre fine settimana di appuntamenti, incontri ed esperienze

dedicate al tartufo bianco.

UNA MOSTRA RINNOVATA, UN’IDENTITÀ CHE ABBRACCIA 30 COMUNI

La 55a edizione introduce una nuova veste estetica e un’immagine coordinata rinnovata, parte di un più ampio progetto di valorizzazione che punta a rendere la manifestazione sempre più riconoscibile, contemporanea e rappresentativa dell’intero territorio. Il cambiamento non riguarda soltanto l’aspetto visivo, ma anche il modo di raccontare la Mostra: non più esclusivamente un appuntamento dedicato al tartufo bianco, ma un’esperienza capace di rappresentare l’identità delle Colline Sanminiatesi nella loro complessità. Al centro del progetto ci sono i 30 Comuni, ciascuno portatore di storie, tradizioni, paesaggi, produzioni e saperi che contribuiscono a definire un patrimonio collettivo.

A sostenere questa nuova identità, un’importante attività di comunicazione e promozione, sviluppata attraverso iniziative, relazioni con la stampa e una presenza capillare su diversi canali. Un percorso che ha portato il racconto della Mostra in tutta Italia, raggiungendo anche Bruxelles, per poi ricondurre l’attenzione su San Miniato in occasione del primo weekend della manifestazione. Un progetto che punta ad ampliare la visibilità della Mostra e a rafforzare il riconoscimento delle Colline Sanminiatesi come destinazione di riferimento per il turismo enogastronomico e culturale.

UN CENTRO STORICO CHE DIVENTA UN PERCORSO TRA LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

La 55a Mostra Mercato si sviluppa attraverso le piazze, le strade e gli spazi più suggestivi del centro storico di San Miniato, trasformando la città in un grande percorso di scoperta delle eccellenze gastronomiche, delle tradizioni e delle realtà produttive dei 30 Comuni. Piazza del Popolo rappresenta il cuore della tradizione tartuficola, con i tartufai delle Colline Sanminiatesi protagonisti di uno spazio dedicato al tartufo bianco, alla cultura della cerca e al rapporto autentico con la natura. In Piazza della Repubblica, spazio ai Prodotti delle Colline Sanminiatesi, espressione della ricchezza gastronomica e agricola dei 30 Comuni. Qui trova posto anche lo Spazio Coop, con assaggi e masterclass dedicate ai più piccoli, per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del cibo e delle sue tradizioni. Ai Loggiati di San Domenico, protagoniste le aziende vinicole del territorio insieme al Mercato della Terra di San Miniato, in un incontro tra vignaioli, produttori e cultura del buon cibo, che

valorizza le filiere locali e il legame con la terra.

In Piazza del Bastione, l’Officina del Tartufo ospita l’area dedicata agli showcooking, uno spazio

in cui la gastronomia diventa esperienza, incontro e racconto attraverso le interpretazioni degli chef

e la valorizzazione delle materie prime.

Piazza Dante accoglie invece Città e Futuro, lo spazio dedicato al green e alla sostenibilità, con la

presenza di LGS Group ed Estra. Un’area pensata per approfondire i temi dell’efficienza energetica,

delle fonti rinnovabili e della tutela ambientale, in dialogo con il futuro del territorio.

Infine, Piazza Mazzini e Via Vittime del Duomo ospitano, nelle giornate di domenica, il Mercatino

delle Arti e dei Mestieri, dedicato alla creatività, all’artigianato e alle lavorazioni che custodiscono

il patrimonio di conoscenze e tradizioni locali.

Un itinerario che accompagna i visitatori attraverso le diverse anime della Mostra, trasformando ogni

luogo in un’occasione per conoscere un prodotto, incontrare un produttore, scoprire una tradizione

o approfondire un tema.

È proprio questa la visione della 55a edizione: fare del centro storico di San Miniato una grande

vetrina delle Colline Sanminiatesi, dove il tartufo bianco diventa il filo conduttore di un racconto

collettivo fatto di territorio, persone, cultura e futuro.

PIAZZA DEL POPOLO, IL CUORE DELLA MOSTRA: PROTAGONISTI I TARTUFAI

Nel percorso che attraversa il centro storico di San Miniato, Piazza del Popolo rappresenta il cuore

più autentico della Mostra, il luogo in cui il tartufo bianco incontra il pubblico attraverso i suoi

protagonisti: i tartufai delle Colline Sanminiatesi.

Qui la tradizione della cerca prende vita attraverso le storie, l’esperienza e la passione di chi, da

generazioni, custodisce un sapere profondamente legato alla natura e al territorio.

La piazza diventa un punto di incontro privilegiato tra tartufai, visitatori e appassionati, offrendo

l’opportunità di conoscere da vicino il tartufo bianco, scoprirne le caratteristiche, apprezzarne il

profumo e comprenderne il valore, che va ben oltre quello gastronomico.

I tartufai sono i veri custodi di questo patrimonio, interpreti di un rapporto antico e rispettoso con

l’ambiente, fatto di conoscenza dei boschi, attenzione ai ritmi della natura e tradizioni tramandate

nel tempo.

La loro presenza restituisce alla Mostra la sua dimensione più autentica: quella di una

manifestazione che nasce dalla terra e dalle persone che la vivono, prima ancora che dal prestigio

di un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

LE ECCELLENZE DEI 30 COMUNI: PROTAGONISTI TARTUFAI, PRODUTTORI E VIGNAIOLI

La 55a edizione amplia lo sguardo oltre il tartufo bianco, dando spazio alle produzioni che raccontano

la ricchezza e la varietà delle Colline Sanminiatesi.

Dai prodotti agricoli alle specialità gastronomiche, dalle lavorazioni artigianali alle produzioni

vitivinicole, la Mostra diventa un’occasione per conoscere il lavoro delle imprese e delle persone che

contribuiscono a mantenere vive le tradizioni locali.

Particolare attenzione è dedicata ai vignaioli e al mondo del vino, espressione di un paesaggio

agricolo che unisce qualità, cultura e identità. Il vino entra così a pieno titolo nel racconto della

manifestazione, accompagnando il tartufo bianco in un percorso di scoperta delle eccellenze del

territorio.

Il centro storico diventa così una vetrina collettiva, dove ogni prodotto racconta una storia, una

comunità e un luogo.

GREEN E SOSTENIBILITÀ: LA TUTELA DELL’AMBIENTE AL CENTRO DELLA MOSTRA

Uno dei temi principali della 55a edizione è la sostenibilità ambientale, strettamente connessa alla

natura stessa del tartufo bianco e alla necessità di preservare l’ecosistema in cui nasce.

Il tartufo rappresenta infatti uno degli esempi più significativi del legame tra qualità del prodotto,

biodiversità e salute dell’ambiente. Proteggere il territorio significa tutelare non soltanto

un’eccellenza gastronomica, ma un patrimonio naturale, economico e culturale.

La Mostra sceglie quindi di affrontare il tema della sostenibilità attraverso un percorso che mette in

relazione gastronomia, cultura ambientale, innovazione ed energia pulita.

Durante la manifestazione, il tema del cambiamento climatico sarà inoltre al centro dell’incontro con

Licia Colò, ospite del secondo weekend, che porterà una riflessione sul rapporto tra ambiente,

biodiversità e futuro del tartufo, con la partecipazione del fotografo e documentarista Luca Bracali.

A dare ulteriore concretezza a questa visione è lo spazio Città e Futuro, allestito in Piazza Dante e

dedicato alla sostenibilità e all’energia pulita, realizzato con il coinvolgimento di LGS Group ed

Estra, partner della manifestazione.

Aperta durante tutti e tre i weekend, l’area offrirà ai visitatori l’opportunità di approfondire i temi

dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della tutela ambientale.

LGS Group, realtà con sede a Isola, frazione di San Miniato, rinnova per il secondo anno

consecutivo il proprio sostegno alla manifestazione, portando la propria esperienza nel settore

edilizio e nella riqualificazione energetica degli immobili, oltre a un progetto dedicato alla

valorizzazione del territorio.

Estra, alla sua prima partecipazione, contribuisce con la propria esperienza nel settore energetico

e nello sviluppo delle fonti rinnovabili, tra eolico, fotovoltaico e agrifotovoltaico.

Un percorso che sottolinea come la salvaguardia dell’ambiente sia strettamente legata al futuro delle

produzioni agricole, del tartufo bianco e dell’intero territorio.

TRE WEEKEND DI EVENTI, CULTURA E GRANDI OSPITI

Accanto al percorso espositivo, la 55a Mostra Mercato propone un programma di appuntamenti

dedicati alla gastronomia, alla cultura, all’intrattenimento e alla scoperta del territorio.

Tra gli ospiti di questa edizione, lo chef Alessandro Borghese, protagonista del primo weekend,

che porterà il proprio approccio contemporaneo alla cucina all’interno della manifestazione,

incontrando il pubblico e i protagonisti del mondo del tartufo.

Nel secondo weekend sarà invece la volta di Licia Colò, che prenderà parte a un incontro dedicato

ai cambiamenti climatici e al rapporto tra tutela ambientale e futuro del tartufo bianco, insieme al

fotografo e documentarista Luca Bracali.

Un calendario pensato per coinvolgere pubblici differenti, valorizzare le eccellenze locali e offrire ai

visitatori nuove occasioni per vivere e conoscere San Miniato e le Colline Sanminiatesi.

UNA MANIFESTAZIONE CHE GUARDA AL FUTURO