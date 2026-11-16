Ha preso il via la campagna di tesseramento 2027 della Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno, Staffoli e Ponte a Egola. Un appuntamento importante per rinnovare il legame tra l’associazione e la comunità e continuare a sostenere le tante attività che, ogni giorno, vengono portate avanti nei settori sanitario, sociale, della protezione civile e della promozione del volontariato.

“La Pubblica Assistenza è una realtà che vive grazie all’impegno del proprio personale e alla disponibilità di tanti volontari, ma anche grazie alla fiducia e al sostegno dei cittadini – sottolinea il presidente Marco Remorini –. Rinnovare la tessera significa contribuire concretamente alla vita dell’associazione, condividendone i valori e permettendoci di continuare a essere un punto di riferimento per il territorio”

Anche quest’anno, a chi rinnoverà la propria iscrizione, sarà regalato il calendario 2027 dell’associazione, che si presenta con una veste grafica completamente rinnovata e un progetto pensato per raccontare, mese dopo mese, il mondo della Pubblica Assistenza. Non soltanto un calendario, quindi, ma uno strumento per far conoscere più da vicino chi siamo e cosa facciamo. Attraverso immagini, informazioni e numeri saranno raccontati i diversi ambiti di attività: dai trasporti sanitari e sociali agli studi medici, dai progetti di cucito e pittura ad Aquateam; spazio anche ai dati che testimoniano concretamente il lavoro svolto, con il numero dei servizi effettuati e i chilometri percorsi dai mezzi dell’associazione.

Tra i temi a cui è stato scelto di dare particolare rilievo c’è anche la lotta contro la violenza sulle donne. In ogni mese del calendario saranno riportati il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 e i contatti degli sportelli Lilith di Empoli e Santa Croce sull’Arno. Una scelta precisa, nata dalla consapevolezza che il calendario raggiungerà moltissime famiglie e aziende del territorio e che può diventare anche un’occasione per diffondere informazioni utili e mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutta la comunità.