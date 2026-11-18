Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il comune di Fucecchio promuove una serie di incontri ed iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere, in collaborazione con le realtà culturali, le associazioni e le scuole.

Primo appuntamento sabato 21 novembre alle ore 16:30 presso l’auditorium La Tinaia, con un talk sul tema “La violenza non è uguale per tutte”, promosso dal comitato Intrecci di Rotte e dall’associazione Popoli Uniti con il supporto della fondazione Il Cuore si scioglie: a condurre l’incontro sarà la dott.ssa italo-senegalese Ndack Mbaye, ricercatrice e docente di Storia del diritto all’Università di Bologna, che accompagnerà il pubblico in una riflessione tra violenza di genere, razzismo e giustizia sociale.

A seguire, martedì 24 novembre, in programma due iniziative: alle ore 16, presso la sede di LAPS – Libera Associazione Poeti e Scrittori, in programma un incontro con il poeta Giancarlo Boldrini, con letture a cura di Stefano Torre, mentre alle 21, alla Limonaia, il collettivo Not Silent promuove un talk in collaborazione con il Centro CAM (Centro Uomini Maltrattanti) per affrontare la tematica della violenza di genere con uno sguardo opposto ed un punto di vista diverso.

Mercoledì 25 novembre spazio ai giovani, con gli studenti della scuola media Montanelli Petrarca che saranno protagonisti di un flashmob contro la violenza; nell’occasione sarà inoltre inaugurato l’Albero della Speranza in memoria di Giulia Cecchettin. La sera, invece, il teatro Pacini ospiterà lo spettacolo di Elan Frantoio “Mum. La madre di mia madre di mia madre”, ideato e diretto da Firenza Guidi.

Venerdì 27 novembre, dalle 15:30 presso la RSA Le Vele, l’associazione Avo Evi organizza un laboratorio artistico con gli ospiti della residenza per la realizzazione di cuori di cartone decorati che saranno poi raggruppati in un quadro contro la violenza.

Sabato 28 novembre lo Spi Cgil di Fucecchio organizza alle 10 il presidio “No alla violenza di genere” in piazza Montanelli, per dire No alla violenza di genere. Verranno consegnate delle poesie a tutti coloro che non sono indifferenti a ogni forma di violenza rivolta alle donne. Sempre sabato 28 novembre spazio all’arte presso il Museo Civico e Diocesano: alle 17:30 al via il progetto di arte partecipativa “Mani che parlano”, che intende coinvolgere la comunità nella realizzazione di un’installazione artistica dedicata alla memoria delle donne vittime di violenza e femminicidio e alla promozione di una cultura del rispetto, della libertà e della parità.

Penultimo appuntamento, giovedì 3 dicembre, sarà un dibattito a cura del CIF – Centro Italiano Femminile sul libro di Dacia Maraini “La lunga vita di Marianna Ucria”, in programma alle ore 18:30 presso il teatro Lux.

Infine sabato 5 dicembre alle 10 convocazione della Commissione delle Elette e Nominate, con la partecipazione delle operatrici del Centro Aiuto Donna Lilith e Frida Aps, con quest’ultima associazione che donerà alla biblioteca comunale una serie di testi sul tema della lotta alla violenza di genere. Senza dimenticare che il Comune di Fucecchio ha aderito alla campagna contro la violenza di genere “Mai bandiera bianca”, promossa da Anci e Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: nel dettaglio sulla facciata del municipio verrà esposta una bandiera a rappresentazione dell’identità, presenza e impegno pubblico dell’ente.

“Una serie di iniziative per sensibilizzare la comunità e continuare a tenere alta l’attenzione su questo tema – commenta l’assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei -. Un programma nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni, le scuole e i centri antiviolenza del territorio, che testimonia l’importanza di un impegno condiviso, pur nella consapevolezza che alla base ci sia un problema culturale e che si tratti di una responsabilità sociale che deve riguardare tutte e tutti”.