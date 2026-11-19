“Siamo felici ed orgogliose di presentare la terza edizione del convegno – commentano la sindaca Linda Vanni l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò e la coordinatrice pedagogica comunale Barbara Frosini – Quest’anno vogliamo approfondire l’approccio scientifico e il ruolo delle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Una postura formativa importante perché incoraggia a pensare in modo logico e analitico, partendo da competenze che già sono presenti fin dall’infanzia: ovvero la capacità di osservare il mondo con attenzione e curiosità tipica dei bambini e delle bambine. Allo stesso tempo, favorisce da subito l’individuo ad affrontare problemi complessi e cercare soluzioni innovative. Senza tralasciare la relazione educativa, umana, di prossimità. Grazie al comprensivo Galilei per la collaborazione nell’edizione e per averci permesso l’accesso alla sala podcast della scuola. Un dialogo imprescindibile quello con la scuola se si parla di comunità educante e servizi educativi. Durante la mattinata saranno registrati dei contributi curati dal consigliere Riccardo Pistolesi con delega alle politiche giovanili, in uno sguardo che unisce assessorato alla scuola e politiche giovanili”.