Nuova vita per il palazzo della polizia locale di Montopoli in Val d’Arno. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 92738 euro nell’ambito del bando regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che ha coinvolto 58 Comuni toscani.

Il progetto, dal valore complessivo di oltre 240mila euro, punta a rendere l’edificio di piazza San Matteo più accessibile e funzionale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani e a chi ha difficoltà motorie.

Il palazzo era stato sede della polizia locale fino al febbraio 2025, quando alcune infiltrazioni d’acqua avevano reso inagibili le scale esterne. I lavori consentiranno di recuperare la struttura, realizzando spazi adeguati per gli uffici e gli spogliatoi degli agenti.