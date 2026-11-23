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‘Alchimia’ conquista Pontedera con una prima edizione da record
Sedici locali coinvolti e centinaia di visitatori per l’iniziativa di Confcommercio
Bilancio positivo per la prima edizione di Alchimia – Percorsi da bere, locali da vivere, l’iniziativa che ha animato il centro di Pontedera.
Sedici locali hanno aderito al progetto, proponendo degustazioni, serate a tema, dj set e appuntamenti dedicati alla mixology. Un percorso che ha richiamato centinaia di persone, anche da fuori Comune, trasformando il fine settimana in un’occasione di incontro e valorizzazione delle attività cittadine.
Soddisfatto Lorenzo Nuti, presidente di Confcommercio Pontedera, che ha sottolineato l’entusiasmo dei commercianti e la capacità di fare squadra. Sulla stessa linea Luca Favilli, coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa, che ha evidenziato il valore economico e sociale dell’iniziativa per il territorio.
Archiviata la prima edizione, Confcommercio Pisa è già al lavoro per raccogliere idee e suggerimenti, con l’obiettivo di fare di Alchimia un appuntamento fisso del calendario cittadino.