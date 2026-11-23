La sala del consiglio comunale di San Miniato ha ospitato ieri mattina, sabato 21 novembre, una nuova tappa de “L’agorà del consiglio comunale”, lo spazio pubblico e itinerante promosso da ANCI Toscana, pensato per favorire il confronto, la condivisione di esperienze e il dialogo tra i presidenti dei consigli comunali del territorio regionale.

All’incontro hanno partecipato circa venti presidenti dei consigli comunali provenienti da tutta la Toscana, in presenza e da remoto, in rappresentanza di amministrazioni di diversi territori, tra cui Firenze, Siena, Calci, Montemurlo, Piombino, Rosignano, Cascina, Montespertoli, Torrita di Siena, Montepulciano, Scandicci, Castelnuovo Berardenga e Asciano. Un confronto trasversale, che ha coinvolto amministratori appartenenti a tutti gli schieramenti politici.

In collegamento anche Luca Menesini, membro toscano del Comitato europeo delle Regioni, organo consultivo delle istituzioni dell’Unione europea con sede a Bruxelles, che ha portato al confronto una prospettiva diretta sul funzionamento delle istituzioni europee e sulle opportunità di dialogo con i territori.

Al centro dei lavori il tema del bilancio europeo e del suo impatto sulla coesione territoriale e sulle politiche locali. Il confronto ha permesso di approfondire come le risorse e gli investimenti europei possano tradursi in opportunità concrete per i Comuni e per i cittadini, e quale ruolo possano svolgere i consigli comunali nel promuovere non soltanto iniziative di informazione e sensibilizzazione, ma anche azioni e politiche attive.

L’incontro si è concluso con un impegno concreto: avviare, nell’ambito del Coordinamento regionale ANCI Toscana dei consigli comunali, un gruppo di lavoro dedicato al rapporto tra istituzioni locali e Unione europea. Il gruppo avrà il compito di definire e promuovere iniziative condivise, rafforzare gli scambi istituzionali e costruire occasioni di interlocuzione stabile con le istituzioni nazionali ed europee, valorizzando il ruolo dei consigli comunali come luoghi di rappresentanza democratica, partecipazione e raccordo tra cittadini, amministrazioni e istituzioni sovralocali.

“L’agorà nasce dalla convinzione – spiega Matteo Betti, presidente del consiglio comunale di San Miniato- che i consigli comunali non debbano essere soltanto il luogo in cui si discutono e si approvano gli atti delle amministrazioni, ma possano diventare protagonisti attivi del dialogo istituzionale, anche a livello europeo. Le sfide che attraversano i nostri territori richiedono una capacità sempre maggiore di confronto e di collaborazione, al di là delle appartenenze politiche. L’Europa non può essere percepita come qualcosa di distante: dobbiamo costruire strumenti affinché i territori possano dialogare direttamente con le sue istituzioni e contribuire a orientarne le politiche. Il tavolo permanente che intendiamo promuovere rappresenta un primo passo concreto in questa direzione”.

Al termine dell’incontro, il presidente Matteo Betti ha accompagnato gli ospiti alla scoperta della Mostra mercato nazionale del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi, in corso a San Miniato nei fine settimana di novembre. Un’ulteriore occasione per promuovere San Miniato e le sue peculiarità, nella convinzione che anche attraverso questi momenti di incontro e conoscenza si possa rafforzare il legame tra le istituzioni e le comunità locali.