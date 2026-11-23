Nuovi lavori per migliorare la viabilità a Santa Croce sull’Arno. La giunta comunale ha approvato un investimento di 92mila euro per asfaltare via Verne, nel tratto compreso tra via del Bosco e l’accesso alla Pesa Pubblica, e sistemare la pavimentazione della rampa che conduce alla bascula.

L’intervento riguarda una strada utilizzata da cittadini, lavoratori e operatori del settore conciario, attualmente in condizioni particolarmente critiche. Saranno asfaltati circa 150 metri, con il rifacimento del manto stradale e il risanamento dei punti che presentano danni più profondi.

“Fin dai primi giorni del mio insediamento ho cercato le risorse per dare decoro e funzionalità alla zona della Pesa, primo biglietto da visita per chi arriva nella capitale della pelle”, spiega il sindaco Roberto Giannoni.