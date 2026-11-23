In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , il Comune di Santa Croce sull’Arno lancia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza e lo stalking.

L’iniziativa punta a far conoscere il numero gratuito 1522, dedicato alle vittime di violenza e stalking, e a diffondere il cosiddetto segnale di aiuto: un gesto discreto che consiste nel mostrare il palmo della mano, piegare il pollice verso l’interno e chiudere le dita sopra di esso.