25 novembre|
Santa Croce, una campagna contro la violenza sulle donne
Il Comune promuove il numero antiviolenza 1522 e ricorda il gesto internazionale per chiedere aiuto in sicurezza
In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Santa Croce sull’Arno lancia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza e lo stalking.
L’iniziativa punta a far conoscere il numero gratuito 1522, dedicato alle vittime di violenza e stalking, e a diffondere il cosiddetto segnale di aiuto: un gesto discreto che consiste nel mostrare il palmo della mano, piegare il pollice verso l’interno e chiudere le dita sopra di esso.
Attraverso manifesti e materiale informativo, l’amministrazione vuole ricordare che chiedere aiuto è possibile e che esistono strumenti per attivare una rete di protezione.
Il Comune invita cittadini, attività commerciali, associazioni e realtà del territorio a contribuire alla diffusione del messaggio, mantenendo alta l’attenzione su un tema che riguarda tutta la comunità.