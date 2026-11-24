La 55ª Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi è stata anche un’occasione per rinnovare i rapporti di amicizia e collaborazione tra San Miniato e altre comunità italiane ed europee. Nel secondo fine settimana della manifestazione, la Sala del Consiglio Comunale ha ospitato tre incontri istituzionali con le delegazioni di Pescia (Pistoia), Sonnino (Latina) e Silly (Belgio), nel segno delle tradizioni, degli scambi culturali e della solidarietà. Ad accogliere gli ospiti il sindaco Simone Giglioli, l’assessore alla Cultura Matteo Squicciarini e il consigliere con delega ai Gemellaggi Pablo Taddei, la Presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte.

Particolarmente significativo l’incontro con Pescia, in occasione del decimo anniversario del Patto di Amicizia sottoscritto nel 2016. Un rapporto che trova nel patrimonio culturale legato a Carlo Collodi e a Pinocchio uno dei propri elementi distintivi, unendo simbolicamente Pescia e San Miniato.

La presenza della Lega dei Rioni di Pescia ha valorizzato l’incontro, richiamando le tradizioni storiche e popolari della città ospite. La cerimonia è stata accompagnata dallo scambio di doni istituzionali e dalla consegna di una targa commemorativa del decennale. Rinnovato anche il legame con Silly, comune belga gemellato con San Miniato dal 2003, attraverso numerose occasioni di incontro e scambio culturale.

L’incontro, accompagnato dallo scambio di prodotti tipici e doni simbolici, ha rafforzato un’amicizia che continua a valorizzare le rispettive identità territoriali. Un significato particolarmente profondo accompagna il Patto di Amicizia tra San Miniato e Sonnino, sottoscritto nel 2014 e nato da una relazione fondata sulla solidarietà e sul ricordo di Valeria.

Il legame è connesso all’attività dell’associazione Nel sorriso di Valeria, nata nel 2008 per trasformare il dolore della perdita in impegno concreto attraverso iniziative sociali, progetti solidali e borse di studio. Una collaborazione che negli anni ha consolidato rapporti umani e istituzionali, rinnovati anche attraverso lo scambio di doni e prodotti tipici.

Per il Sindaco Simone Giglioli: “I gemellaggi e i Patti di Amicizia rappresentano legami tra persone e comunità, costruiti attraverso solidarietà e conoscenza reciproca. Accogliere Pescia, Sonnino e Silly durante la Mostra del Tartufo conferma la vocazione di San Miniato come città aperta al dialogo e all’incontro, capace di coltivare relazioni e scambi culturali che arricchiscono il nostro territorio”.