In tutto circa 21mila euro per ‘riavviare’ dei lavori che, come sanno i castelfranchesi, hanno avuto numerose false partenze e hanno dovuto affrontare non poche criticità emerse in corso d’opera nel tetto e sulle facciate esterne, non prevedibili in fase di progettazione. “Mancano solo i saggi e poi riparte la progettazione – fa sapere il sindaco di Castelfranco Fabio Mini. – Se tutto va come previsto, nel 2027 saremo già in grado di partire con i lavori attesi”. Simbolo indiscusso del comune, la torre campanaria e porta di accesso all’antico borgo, lato ‘San Pietro a Vigesimo’, risale alle origini dell’abitato, al XIII secolo. Alla fine dei lunghi e ambiziosi lavori di ristrutturazione dovrà essere resa anche fruibile al pubblico dopo tanti anni di chiusura per motivi di sicurezza. Una ristrutturazione complessiva che consta: di consolidamento strutturale tramite inserimento di ulteriori catene, a tenuta delle spinte a cui è sottoposta la muratura in corrispondenza della volta di copertura; restauro completo della copertura a padiglione per tutte le falde, come da intervento già previsto in progetto per l’unica falda a nord ed anche dell’abbaino; consolidamento della volta di copertura, intervenendo sull’estradosso con intonaco a base di calce idraulica, armato con fibra di vetro. Per quanto riguarda l’altra variazione, per un totale di 23mila euro, finiranno in lavori destinati al campo sportivo sussidiario (quello dove gioca la Stella Rossa, per capirsi). Si tratta di lavori necessari anche alla messa a norma una volta per tutte delle strutture, con installazione della rete anti-invasione, obbligatoria. Previsto anche il cambio pali e luci, installazione di un’illuminazione aggiornata composta da punti luce a risparmio energetico. “Si tratta di un lavoro atteso che nel complesso costerà circa 223mila euro – spiega il primo cittadino. – Di questi, 200mila euro arriveranno dal Ministero dello Sport. Varie interlocuzioni con il ministro Andrea Abodi sono servite a chiedere questi soldi che ci sono infine stati concessi. I restanti 23mila euro arriveranno invece da questo avanzo di bilancio”. L’applicazione dell’avanzo di bilancio con opportune variazioni sarà portato al voto al prossimo consiglio comunale, previsto per il prossimo 30 novembre, alle ore 18. Insieme al bilancio consolidato, sarà argomento di discussione anche l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Strutturale, oltre ad una variazione al Documento Unico di Programmazione e ad alcune interpellanze e mozioni di ordine più politico.