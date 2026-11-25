Via libera al nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. Recepito il parere della Soprintendenza per garantire l’inserimento dell’opera nel contesto storico e paesaggistico. Nel costo totale sono compresi anche 1,4 milioni di euro per la sicurezza idraulica dell’area e il recupero delle acque piovane. In tutto 90 i posti.

Novanta nuovi posti auto sotterranei, cinque postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e una nuova piazza a uso pubblico. Sono i principali elementi dell’intervento previsto in via Mario Sbrilli, per il quale l’Amministrazione comunale ha dato il via libera al nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). L’opera, dal valore complessivo di 5,4 milioni di euro, è interamente finanziata dalla Regione Toscana e rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana a ridosso del centro storico.

L’aggiornamento progettuale si è reso necessario per adeguare gli elaborati originari alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in vista dell’affidamento mediante appalto integrato. Il nuovo progetto recepisce inoltre le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza, con l’obiettivo di garantire un inserimento armonioso della struttura interrata e dei nuovi spazi pubblici nel contesto storico e paesaggistico della città.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato con 90 posti auto, cinque dei quali dotati di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. A completare l’intervento sarà una nuova piazza a uso pubblico, pensata come spazio riqualificato da restituire alla socialità e alla vivibilità del quartiere. È previsto inoltre, in un successivo stralcio, un sistema di ascensori che consentirà di superare agevolmente il dislivello tra il parcheggio e il centro cittadino, migliorando l’accessibilità e favorendo la mobilità pedonale, anche per le persone con difficoltà motorie. L’intervento punta così a offrire una risposta concreta alle esigenze di residenti, commercianti e visitatori, migliorando la disponibilità di parcheggi in prossimità del centro, contribuendo a una migliore organizzazione della mobilità cittadina.

Nel costo complessivo di 5,4 milioni di euro destinati alla realizzazione dell’opera, sono compresi 1,4 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana attraverso un contributo straordinario ai sensi della L.R. 23/2025, a sostegno degli interventi degli enti locali per la difesa del suolo. Queste risorse consentiranno di realizzare opere per la messa in sicurezza idraulica dell’area a valle e di installare un sistema sostenibile per la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane. L’acqua recuperata sarà destinata all’irrigazione delle aree verdi che ricopriranno la struttura del parcheggio.