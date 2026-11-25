Tra gli argomenti all’ordine del giorno la presentazione del Bilancio di previsione 2027, le questioni relative alla segnaletica stradale, con particolare attenzione alle integrazioni della cartellonistica e alle segnalazioni pervenute. Sarà inoltre discussa la proposta di installazione di una colonnina di ricarica per auto elettriche in piazza Cuoco, nei pressi della Misericordia di San Miniato Basso.

La riunione sarà inoltre un’occasione di confronto diretto con il Sindaco e la Giunta Comunale: al termine della presentazione dei temi in programma, sarà infatti previsto uno spazio dedicato alle domande dei cittadini, che potranno sottoporre quesiti e osservazioni all’Amministrazione.