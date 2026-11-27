È stato approvato dall’amministrazione comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento strutturale del versante e l’ampliamento del parcheggio del Cencione. L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per la partecipazione al bando parcheggi 2026 della Regione Toscana, attraverso il quale il Comune ha richiesto un finanziamento di 2 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 3.530.000 euro. La restante quota, pari a 1.530.000 euro, sarà finanziata direttamente dal Comune, con risorse già stanziate attraverso la variazione di bilancio approvata lo scorso 28 settembre.

“Il progetto – spiegano il Sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco – punta a migliorare la sicurezza dell’area, aumentare la disponibilità di posti auto e rendere più funzionale l’accesso al centro storico”.

L’intervento prevede la messa in sicurezza del versante soprastante il parcheggio esistente, attraverso opere di consolidamento e fondazioni profonde, che costituiranno anche la struttura portante del nuovo livello sopraelevato. Quest’ultimo consentirà di ricavare ulteriori posti auto e sarà completato da una copertura verde, pensata per favorire l’inserimento paesaggistico della struttura. Sono inoltre previsti il completamento e la riorganizzazione del parcheggio al livello inferiore, con il raccordo alla viabilità superiore.