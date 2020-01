“Qualità, decoro, attrattività”: San Miniato secondo Confcommercio, che strizza l’occhio alla Ztl

“Adesso si tratta di alzare l’asticella della qualità e di compiere il salto definitivo. E un progetto sostenibile di Ztl va proprio in questa direzione. Come direttivo di Confcommercio San Miniato stiamo lavorando ad una proposta che accolga puntualmente i rilievi e le istanze dei commercianti e i necessari passaggi per raggiungere il risultato auspicato da tutti noi: qualità, decoro, attrattività”. Così, il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori dà il via libera all’ipotesi di introduzione parziale della Ztl.

“Il progetto dell’amministrazione comunale sulla Ztl – spiega – è in linea con quello che come Confcommercio abbiamo già condiviso nel corso degli incontri avuti con commercianti e imprenditori di San Miniato”. Perché “Innalzare il livello del turismo di San Miniato, anche alla luce del percorso intrapreso negli ultimi anni è possibile”.

“Guardiamo di buon occhio – aggiunge il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli – la limitazione del traffico durante i fine settimana, in particolare nel periodo estivo, con l’opportunità offerta ai locali di ampliare l’offerta e il servizio all’esterno delle attività, come avviene per i Martedì del Centro Storico, un’esperienza assolutamente positiva e un modello da replicare nei fine settimana e perché no anche alla sera. Siamo in presenza di una opportunità a condizione che avvenga nel rispetto e a garanzia delle esigenze di tutti, anche di quelle attività che vivono sul passaggio, garantendo ai clienti, tramite sosta veloce, la possibilità di acquistare agevolmente e in tempi rapidi presso negozi e attività commerciali del centro storico durante il giorno”.

“Come sempre siamo disponibili ad incontrare il sindaco e l’amministrazione per individuare le soluzioni più efficaci alle esigenze delle imprese”, conclude il presidente Giovanni Mori.