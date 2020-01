Una donna alla guida dell’Associazione Conciatori, Famiglietti nuova presidente

La sua elezione è stata approvata all’unanimità dal Cda martedì 14 gennaio. Maila Famiglietti, titolare della conceria Nuova Osba Italia di Fucecchio, è la nuova presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno.

Maila Famiglietti subentra ad Alessandro Francioni, che si era dimesso dalla carica lo scorso novembre: la sua sarà una presidenza utile a traghettare l’Associazione Conciatori da qui al rinnovo del cda dell’Associazione previsto per la prossima primavera.

Classe 1980, di Santa Maria a Monte, laurea e master in economia aziendale all’Università di Pisa, Famiglietti ha già maturato esperienza come imprenditrice del settore conciario, entrando in azienda appena dopo gli studi e contemporaneamente interessandosi alle dinamiche distrettuali prima come componente del Gruppo Giovani dell’Associazione Conciatori, poi come membro del consiglio d’amministrazione dell’Associazione, di cui dal 2017 ha ricoperto la carica di vicepresidente.

Ora l’investitura ufficiale nella maggiore carica associativa, quella di presidente. “Un ruolo – ha detto – che ricoprirò cercando di valorizzare la dimensione corale e la condivisione con tutti quanti all’interno dell’Associazione Conciatori possono dare il proprio utile contributo di esperienza, nell’interesse dell’Associazione, del distretto e dell’intero comparto. In quest’ottica resterà fondamentale il lavoro di squadra e l’apporto sia del nostro cda che di chi lavora nella struttura dell’Associazione Conciatori, in un percorso di coinvolgimento sempre più ampio”.

Con circa 150 aziende dislocate nei diversi comuni del distretto conciario toscano, l’Associazione Conciatori ha tra i suoi associati alcuni dei maggiori player del comparto conciario internazionale.