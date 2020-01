E’ stato un calzaturificio di Fucecchio il primo a essere visitato dai ragazzi delle classi terze delle scuole medie nell’ambito del progetto dell’istituto Checchi per far conoscere ai ragazzi le aziende che si occupano di Calzature e Moda, il nuovo indirizzo scolastico.

In visita alle aziende saranno accompagnati i ragazzi di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno, Santa Maria a Monte e Larciano per conoscere l’offerta formativa e gli sbocchi occupazionali, in collaborazione con il Consorzio Toscana Manifatture.

Foto 3 di 4







Gli studenti, accompagnati dai propri insegnanti e dalla dirigente scolastica dell’istituto Checchi Anna Rita Leone, hanno potuto osservare da vicino i processi produttivi attraverso i quali si snoda il lavoro all’interno dell’azienda, con la possibilità di porre domande direttamente al titolare Claudio Tiezzi e ai suoi collaboratori.

“Durante questo tour – spiegano gli organizzatori – gli studenti possono così comprendere, oltre ai processi artigianali e industriali che stanno alla base ad una produzione di alto livello, anche le capacità necessarie per esercitare questa professione. Un progetto che rappresenta una vera e propria finestra sul mondo lavorativo e sul futuro che potrebbe aprirsi ai primi diplomati tecnici calzaturieri all’interno di un settore così florido nel Comprensorio del Cuoio. Il nuovo indirizzo Calzature e Moda, infatti, risponde a un bisogno formativo espresso direttamente dal tessuto produttivo del distretto industriale, al centro del quale Fucecchio si colloca in posizione strategica, in cui oggi la richiesta di tecnici qualificati supera l’offerta”.