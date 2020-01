La scuola si sceglie in fabbrica: open day da Ivo Mancini

Ha 85 anni, ma Ivo Mancini continua a sognare. Per conoscere la sua scuola di meccanica, l’imprenditore di Fucecchio aprirà le porte della propria azienda a Santa Croce sull’Arno. Dal 6 al 13 febbraio è in programma la settimana di open day rivolta principalmente ai genitori e ai ragazzi che frequentano la terza classe della scuola secondaria inferiore.

In un periodo in cui i giovani sono chiamati a scegliere il loro cammino alle superiori, Mancini propone un nuovo modello di formazione. L’imprenditore, a dicembre 2018, ha aperto nella sua azienda, a proprie spese, una scuola di meccanica con macchinari altamente innovativi e un investimento di alcuni milioni di euro.

Secondo Mancini, “da ormai molti anni i giovani hanno grosse difficoltà a capire quello che dovrebbe essere il loro futuro, specialmente i giovani con poca predisposizione allo studio. Colui che comunemente è definito ‘somaro’ è solo un giovane il quale, aiutato e stimolato al momento giusto, potrebbe diventare un piccolo o grande imprenditore di successo, oppure un buon tecnico. Anche io ero un ragazzino che non era portato per lo studio, ma avevo talento ma se le aziende non si aprono ai giovani studenti, questi non potranno mai capire quale sia il loro futuro o la loro predisposizione. Non bisogna dimenticare che il talento si nasconde fra coloro i quali conoscono il mondo del lavoro il prima possibile”.

Per questo motivo ritiene che bisogna intervenire sui giovani prima delle scuole superiori, perché potrebbe essere già tardi. “Non chiudo però la porta della scuola anche agli adulti, purché dimostrino di avere passione e vocazione perché comunque il mercato richiede professionisti come aggiustatori e montatori difficilmente reperibili”.

L’open day si terrà tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, dalle 17 alle 20. Gli interessati potranno visitare la scuola e l’azienda così da vedere cosa è capace di fare un ragazzo con passione e talento. Giovedì 13 febbraio, per l’ultimo appuntamento, alle 16 si terrà un evento finale a cui saranno presenti l’assessore regionale all’istruzione Cristina Grieco e altre importanti personalità.