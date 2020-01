Rinnovo del contratto in Piaggio, Cgil: “Non succedeva da 10 anni”

“Per la prima volta su Piaggio, dopo oltre due anni di trattative, abbiamo fatto un accordo di gruppo che riguarda gli stabilimenti di Aprilia, Pontedera e MotoGuzzi di Lecco“. Lo racconta Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Cgil gruppo Piaggio, dopo la firma del contratto aziendale in Piaggio.

Nel contratto, che interessa circa 3mila lavoratori, è stato riconosciuto il Coordinamento nazionale sindacale, vi sono consistenti aumenti salariali sia nella parte fissa che variabile, vengono riconosciuti gli organismi di rappresentanza (osservatori, commissioni a livello di unità produttive, commissioni ambiente e sicurezza, commissione pari opportunità, eccetera), vengono favorite le conciliazioni dei tempi di vita privata e lavoro (part time, flessibilità in entrata e uscita lavoro).

“Sul processo di trasformazione da part time verticali a full time – aggiunge Braccini -, abbiamo aumentato la percentuale che c’era in passato, favorendo le assunzioni. A Pontedera erano dieci anni che non si firmava un rinnovo del contratto aziendale, è evidente che se non portavamo la discussione a livello di gruppo sarebbe stato ancora più difficile raggiungere dei risultati. In Piaggio tornano tutti gli strumenti sindacali idonei a una grande azienda, in un contesto trasformato, dove al centro ci sono investimenti e rilancio produttivo in Italia”.