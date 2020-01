IFood fa poker in centro a San Miniato: il pesce dopo carne, vino e tartufo

Carne, tartufo, vino e ora anche pesce. Con la Macelleria di Mare, Samuele Senesi fa poker e apre il suo quarto locale nel centro di San Miniato. Una sorta di ristorante diffuso quello di Ifood, che in centro a San Miniato ha già aperto Bisteccheria, Piccola Osteria del Tartufo e l’Enoteca dei Vignaioli di San Miniato.

Dalla primavera, il nuovo locale avrà portate esclusivamente a base di pesce, prevalentemente crudo, alternati a piatti storici toscani. “E’ una cosa che manca a San Miniato – per Senesi -. Avevo già in mente da tempo un locale basato esclusivamente su portate di mare, soprattutto proprio pesce nella sua essenza, una volta trovata la locazione adatta non ho esitato un attimo. Abbiamo solo 30 chilometri che ci allontanano dal mare e questo ci consente di avere un’altissima qualità a un prezzo sostenibile.

Amo le nuove sfide non vedo l’ora di inaugurare, sarà un locale versatile al 100% dove il cibo lo si potrà degustare a pranzo a cena o fuori dai pasti su un aperitivo o su una merenda, una formula molto europea che anche nei borghi toscani dobbiamo imparare a fare nostra”.