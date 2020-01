“Il cambiamento è una legge della vita e chi guarda solo al presente o al passato si perderà il futuro”. La celebre frase di J.F. Kennedy forse è quella che meglio riassume lo spirito con cui il gruppo Valiani sta diventando sempre più luogo di scambio e di confronto per il tessuto economico del Valdarno. Sono sempre più frequenti infatti le occasioni in cui imprenditori del territorio si ritrovano nei locali dell’azienda di Santa Croce sull’Arno in occasione di presentazioni e proposte di servizi al mondo imprenditoriale a tutto tondo, andando anche oltre a quello che è il settore specifico dei trasporti.

Alcune sere fa, per esempio, davanti a un nutrito gruppo di operatori economici, l’amministratore delegato del gruppo Alessandro Valiani ha accolto i vertici di Bene Assicurazioni, un gruppo in grado di proporre assicurazioni e polizze innovative per gli operatori di tutti settori economici, con una flessibilità che fino a ora il settore polizze non conosceva.

“Il mondo – ha detto Valiani sintetizzando la serata – in tutti i settori sta cambiando sempre più rapidamente. Il cambiamento rappresenta opportunità ma anche sfide per tutti e non coglierlo significa propri perdere il futuro, come diceva Kennedi.

Tutti i settori sono in rapido cambiamento: per le opportunità offerte delle nuove tecnologie e per il nuovo modo di fare business. E noi dobbiamo cogliere l’opportunità. Nel mio settore, ad esempio, ciò che 10 anni fa era impensabile sta rapidamente diventando realtà: basta pensare a tutte le innovazioni che l’informatica e il motore elettrico stanno portando nel settore autotrasporti. Presto avremo mezzi pesanti completamente elettrici e prima di quanto si creda vi saranno macchine in grado di muoversi da sole, governate di computer e dove l’uomo avrà solo un ruolo di controllo. I primi mezzi pesanti elettrici stanno arrivando e per noi aggiornarci, diventare una realtà in grado di operare su questa nuova generazione di macchine è fondamentale, altrimenti perderemo il futuro che non è così lontano: tempo qualche anno, le officine come le abbiamo conosciute fino ad oggi non esisteranno più. I nuovi tecnici che andranno formati – e che in parte stiamo già formando – lavoreranno con i computer e dovranno essere in grado di fare manutenzione e riparare le nuove macchine elettriche e sempre più autonome. Per questo noi stiamo cogliendo la sfida, uscendo dalla nostra zona comfort per cercare di esser pronti a cogliere il futuro”.

Lo stesso avviene in tutti i settori e per questo abbiamo invitato i rappresentanti di Bene Assicurazioni. Anche loro sono una realtà che sta cercando di cogliere le sfide del futuro e di offrire soluzioni ai propri clienti che fino ad ora non era mani state sperimentate”.

A presentare Bene Assicurazioni con tutte le sue principali linee di prodotti rivolte agli imprenditori e alle aziende a una nutrita platea di imprenditori e professionisti, è stato in primo luogo Salvatore Nobile, il responsabile Sviluppo commerciale nord.

Bene assicurazioni è un gruppo che nasce come compagnia indipendente e arriva sul comprensorio del cuoio con la sua agente generale Silvana Caponi che opera dagli uffici di Santa Maria a Monte. Un gruppo solido che in meno di due anni ha già centrato l’obiettivo fondamentale, quello di arrivare al break even”.

Il gruppo al momento in parte è controllato da soci solidi come Nuernberger, fondato alla fine dell’800 in Germania e che oggi è uno dei più importanti gruppi assicurativi tedeschi. Con oltre 4 milioni di clienti, Nuernberger vanta una forte e consolidata presenza in Germania, dove opera come gruppo indipendente, finanziariamente forte e solido. In Bene assicurazioni controlla il 25% per cento delle quote. Aspen invece è un gruppo diversificato, attivo sia nel settore assicurativo che riassicurativo, che fornisce soluzioni personalizzate in selezionati mercati, nei quali offre un alto livello di servizio. Lo sviluppo del Gruppo è costruito sulla capacità di identificare nuove opportunità di business a cui dare rapide risposte, operando attraverso diversi Paesi in linee speciali di affari. Attualmente, in Bene assicurazioni, Apsen insurance controlla il 20% del Gruppo Assicurativo Bene, che nasce per promuovere e sviluppare l’attività istituzionale di Bene Assicurazioni SpA.

Fit, società controllata al 100% dal gruppo invece, rappresenta un nuovo ecosistema distributivo nel panorama assicurativo italiano. Fit è una managing general agency che, come intermediario grossista, è focalizzato nelle linee speciali d’affari, attraverso una piattaforma tecnologica con architettura di prodotti aperta e multispecialistica.

“L’obiettivo – ha spiegato Nobile – non è dare solo un servizio, ma più servizi attraverso una logica della riduzione dei costi. Il miglioramento delle condizioni della vita e soprattutto anticipare quello che è il futuro tutelando i clienti da quelli che sono i nuovi rischi.

Per fare questo, abbiamo messo a punto quattro linee assicurative: la Bene Businnes, Bene Welfare, e D&Orc amministrazione e poi i servizi offerti al credito commerciale. Una serie di strumenti per rispondere a esigenze come il recupero del credito, il risanamento completo per danni subiti dall’azienda, la tutela legale e finanziarie per gli amministratori o comunque per i ruoli apicali dell’azienda, il piano sanitario aziendale.

Attraverso Bene Business rivolto alle aziende, siamo in grado di dare una serie di garanzie accessorie che le altre polizze non offrono, ad esempio se un’azienda subisce un danno accidentale come un incendio, noi siamo immediatamente in grado di far intervenire i nostri tecnici e di ripristinare rapidamente gli ambienti di lavoro. Rimettendo l’azienda in grado di operare. Non solo: siamo anche in grado di coprire il danno che deriva in questo caso dalla mancata produzione, ad esempio il fatto che non si riesca ad evadere gli ordini, gli eventuali danni e il mancato guadagno viene coperto dall’assicurazione. Queste sono garanzie che gli altri non sono in grado di offrire e questo vuol dire pensare la futuro e prevenire quelli che possono essere i problemi futuri, che non esistono ancora”.

Le offerte sui piani di welfare aziendale invece, sono state presentate da Alberto Giovenzana di Bene assicurazioni: “Partiamo da un presupposto – ha detto -. Il dipendente, per essere al massimo della sua produttività, ha bisogno di essere tranquillo per sé e per i suoi familiari. Per questo abbiamo studiato bene il welfare. Ovvero una polizza in grado di offrire un’assistenza sanitaria privata ai dipendenti e ai loro familiari anche sulle patologie preesistenti alla stipula. Una spesa che è, a differenza della previdenza obbligatoria, interamente detraibile dalle tasse e che va a dare una risposta importante a un problema che ora e in futuro sarà sempre più sentito, ovvero quello dei tempi d’attesa e delle prestazioni sanitarie che non sono garantite dal sistema sanitario nazionale come gratuite.

Ad esempio, se un’azienda spende 500 euro per un piano sanitario per un dipendente, porterà in detrazione quasi l’intera cifra e garantisce al lavoratore una copertura assicurativa che va dalla semplice diagnostica fino al ricovero ospedaliero. In questo modo, il rapporto di costo tra quello che spende l’azienda e quello che spenderebbe il lavoratore per sostenere gli stessi servizi da solo è di 1:2,5 circa anche in caso di malattie gravi. Il sistema sanitario nazionale nella maggior parte della penisola funziona bene, ma se hai un’urgenza. Se invece hai bisogno di assistenza fuori dal contesto ospedaliero, allora i tempi d’attesa si allungano e non sai dove andrai a cadere, con la polizza Bene Businnes Welfare invece i servizi sono garantiti: da quelli più semplici fino agli esami diagnostici più onerosi. Tutto questo offrendo un servizio con costi contenuti”.

Ma Bene Assicurazioni non opera solo nel settore welfare, ma è in grado di tutelare anche i dirigenti di azienda e tutte le figure apicali dalle responsabilità civili in cui possono incappare nello svolgimento della loro attività. La polizza D&O infatti va a fare proprio questo: assicurare le perdite patrimoniali da terzi, derivanti da un atto illecito commesso dall’assicurato non solo garantendo il danno, ma anche fornendo assistenza legale specializzata al proprio assicurato. “Oggi, con la riforma del diritto societario – ha spiegato ancora Giovenzana -, è sempre più facile per una figura apicale incappare in un danno colposo e il diritto permette alla società di rivalersi sul manager che rischia di dover rispondere per cifre cospicue. In questo modo noi siamo in grado di garantire una tutela a 360 gradi con massimali che vanno da 500mila euro in su. Ad esempio per una polizza che copre fino a 500mila euro, il premio è 1344 euro annui, nello scaglione subito superiore, quello con una copertura fino a un milione di euro il premio è di 1613 euro annui. Una tutela assicurativa che si estende anche a possibili danni ambientali, ovviamente la responsabilità penale non può essere assicurata, ma quella civile si”.

Ultimo prodotto presentato nell’incontro organizzato nei locali del Gruppo Valiani e forse il più interessante è quello della garanzia del credito commerciale. Un servizio che Bene assicurazioni offre attraverso Coface e che al momento in Italia solo altri due gruppi sono in grado di fare ma a costi diversi. Come funziona?

“Assicurazione del credito è fondamentale per chi oggi opera nel mercato – ha spiegato Alberto Villa di Coface -. Noi ci poniamo come obiettivo quello di proteggere il fatturato, prevenire il mancato pagamento, recuperare in via bonaria o legale il credito, indennizzare l’assicurato in caso di insolvenza preservando la liquidità della aziende. Noi operiamo a livello globale: ad esempio siamo in grado di tutelare l’imprenditore dalla mancata riscossione della fattura e attivare rapidamente tutte le procedura per il recupero del credito attraverso i nostri agenti in tutto il mondo. Non solo: siamo anche in grado di tracciare rating della aziende. Inoltre, il fatto di avere crediti assicurati con noi, garantisce all’azienda un migliore posizionamento sui rating bancari, essendo le sue fatture garantite. In questo settore abbiamo due linee di assicurazione: quella per le aziende fino a 5milioni di euro di fatturato che è la trade line per le piccole e medie imprese e la tailor made con un sistema di tutela più flessibile e da disegnare con il cliente”.

Bene assicurazioni per il territorio del Valdarno e per le zone limitrofe ha come riferimento Silvana Caponi: silvana.caponi@alice.it