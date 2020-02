“Il superamento delle carenze organiche e un piano assunzionale corposo per svolgere a pieno l’attività istituzionali di contrasto all’evasione fiscale altrimenti fortemente limitata, lo stop alla progressiva chiusura degli uffici, lo sblocco del salario di produttività con la contemporanea necessità di avere senza tagli le risorse legate al raggiungimento degli obiettivi delle agenzie, la definitiva soluzione delle problematiche legate al modello organizzativo”. Sono le richieste che, attraverso la Prefettura, i sindacati hanno fatto al Governo.

Oggi 6 febbraio, i sindacati e i lavoratori hanno manifestato lamentando carenze di organico all’Agenzia delle Entrate, sufficienti a motivare la chiusura di alcune sedi, comprese quelle di San Miniato, Pontedera, Volterra ed Empoli. “In Toscana – spiegano le Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl, Uil Toscana e Firenze – tre anni fa c’erano 2.400 dipendenti, quest’anno scenderanno sotto i 1.900). Con accertamenti a rischio (proprio mentre il Governo ha messo in finanziaria un recupero di ulteriori 3 miliardi con la lotta all’evasione fiscale), esigenza di assunzioni e di non chiudere gli uffici periferici (oltre 20 in Toscana)”.

Per questo, i lavoratori e i sindacati (Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Unsa, Flp) dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proseguono la mobilitazione all’interno della vertenza nazionale e dopo le assemblee dello scorso 23 gennaio.

E stamani in circa 400 persone hanno manifestato a Firenze arrivate da tutta la Toscana con un corteo dalla sede dell’Agenzia delle Entrate in via Santa Caterina d’Alessandria verso via Cavour. Qui hanno fatto un presidio davanti alla Prefettura, dove una delegazione di manifestanti è stata ricevuta. Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Unsa, Flp Toscana si dicono soddisfatte dell’esito della manifestazione e insieme ai lavoratori (che stamani erano in assemblea) hanno deciso di “proseguire nella mobilitazione e, se non ci saranno risposte concrete nei prossimi giorni da parte del Governo, si proclamerà una giornata di sciopero nazionale dei dipendenti del fisco di tutto il Paese. Saranno inoltre elaborati, a livello regionale e di singolo ufficio, documenti che pongano al centro i problemi dei posti di lavoro, da consegnare ai nuovi vertici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una sollecita soluzione”.

Gli ultimissimi dati sui pensionamento all’Agenzia delle Entrate dicono che nel 2020 andranno in pensione in Toscana oltre 170 persone e – dato che l’organico oggi e di circa 2mila persone – quest’anno si rischia di andare sotto i 1.900, record storico negativo. Così si avvicina il blocco dell’attività dell’agenzia con danno per i risultati da raggiungere per la lotta all’evasione fiscale. Meno soldi dalla lotta all’evasione fiscale, meno servizi per il cittadino.