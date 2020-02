Lavoro, due accordi di Distretto tra sindacati e imprese della concia regolano premio e lavoro somministrato

Sono due accordi importanti che vanno nella doppia direzione di introdurre la piattaforma per il welfare nella fruizione del premio e nella riduzione del lavoro somministrato in favore di quello interno alle aziende. Due accordi che, pur recependo indicazioni nazionali, stabiliscono una serie di “primati”: il premio è il più alto tra quello dei tre distretti del cuoio in Italia ed è stato sottoscritto in modo unitario dalle tre sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil ma anche da Associazione conciatori di Santa Croce sull’Arno, Consorzio conciatori di Ponte a Egola e Unione industriali. Due accordi, insomma, che riguardano sul territorio circa 3mila dipendenti di 400 aziende.

A presentarli sono stati il segretario provinciale FilcTem Cgil Loris Mainardi, quello della zona di Santa Croce Alessandro Conforti, Marcello Familiari per la Femca Cisl, Dia Papa Demba Uiltec Uil.

Il rinnovo prevede un premio di zona a 2mila euro annui, basato sui risultati aziendali nell’ultimo triennio e pagabile fino al 110 per cento. Risultato per niente scontato come spiegano i rappresentati sindacali confederali di settore Cgil, Cisl e Uil, in parte aiutato da una piccola ripresa del settore ma forse dipende anche dal fatto che siamo in periodo di fiere.

Più o meno l’accordo riguarda 3mila lavoratori dipendenti delle regioni. Accordo su 2 province comprende Fucecchio e Calcinaia oltre che Santa Croce sull’Arno, Ponte a Egola di San Miniato, Montopoli Valdarno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.



Il premio è stato creato stando attenti anche alle ultime circolari dell’Agenzia delle entrate, per portare nelle tasche dei lavoratori un accordo che vale più di una 14esima. Tra i parametri da valutare c’è l’assenteismo, “Ma noi – ripetono i sindacati – siamo tranquilli su questo perché il dato dell’assenteismo è davvero basso” Anche perché comprende, in pratica, solo le malattie brevi: sono esclusi ferie e permessi, ma anche, per esempio il follow up, il periodo di controlli dopo aver superato un tumore. L’accordo prevede inoltre l’erogazione a luglio, invece che a marzo come ora, con i bilanci ancora aperti e quindi il premio nel 2020 è quello del 2018.

L’accordo sarà applicato anche ai contratti a tempo determinato e agli altri contratti, anche senza anzianità (ad esempio un lavoratore che è impegnato da un mese lo prende in proporzioni ). Su base volontaria, potranno averlo sotto forma in welfare aziendale. Altra novità la possibilità di donare le ferie tra colleghi, in base alla legge nazionale che prevede accordi locali.

Il secondo accordo riguarda più nello specifico il lavoro e punta, spiegano i sindacati, a ridurre il lavoro in somministrazione. “L’accordo di prossimità – spiegano Cgil, Cisl e Uil – va in deroga al decreto dignità che non riduce il lavoro precario ma crea turn over di precari”.

notizia in aggiornamento