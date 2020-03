Criptovalute, il trading? Ci pensa un robot

Nel trading, da sempre, vengono usati i robot. Lo stesso accade nelle borse più conosciute, niente di nuovo sotto il sole. Da qualche tempo sono divenute popolari le criptovalute: ed ecco che i sistemi di autotrading si sono adattati, andando ad ampliare le possibilità per investitori che assistono a salite e discese del prezzo del bitcoin e di altre criptovalute: addirittura si registrano impennate di prezzo e profondi ribassi del 400 per cento. In questa instabilità si collocano i robot criptovalute e il trading automatico, per ottimizzare quelli che sono i dettagli umani del trading online e rendere le operazioni automatiche. In sostanza, l’investitore si affida al robot, e il robot analizza i trend per lui.

Negli ultimi tempi le criptovalute registrano una tendenza rialzista, intervallata da qualche inevitabile caduta di prezzo. Ecco, è necessario collocarsi nel mezzo, prendere il meglio dall’una e dall’altra circostanza.

Occorre stare accorti, perché le criptovalute di fatto sono un asset speculativo: la strategia di trading va seguita alla lettera per limitare i danni che perdere tutto il capitale investito comporta.

Il trading automatico è parte essenziale della rivoluzione bitcoin che segue, attraverso algoritmi, i movimenti dei mercati finanziari. Un secondo cervello, sensibilissimo e attento, che capta i segnali e fa previsioni sulla base dello storico: è infatti il passato a indirizzare gli algoritmi dei robot di trading automatico. L’accaduto analizzato e studiato nelle sue possibilità di riproporsi, variabile dopo variabile.

Un mercato emergente, certo, da approcciare con accortezza e prudenza, solo dopo aver studiato le basi del trading: mai affidarsi ai soli robot. Il rischio di perdere denaro c’è ed è sempre dietro l’angolo. Studiare può essere faticoso ma è altamente consigliato. C’è chi segue corsi, chi legge libri, chi si affida al web – spazio spesso ricoperto di pubblicità truffa. L’importante è ricordarsi di non intraprendere il trading online in modo solitario: condividere con familiari e amici quello che si sta facendo è uno dei rimedi più efficaci per non cadere vittima di meccanismi patologici.