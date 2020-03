I casinò online sotto i riflettori?

Il Tribunale amministrativo federale tedesco dichiara i casinò online illegali

Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha confermato in una recente decisione che il divieto dei giochi di casinò, gratta e vinci e dei giochi di poker in Germania rimane in vigore.

Il Tribunale amministrativo federale ha confermato l’attuale divieto nazionale di organizzazione di casinò, gratta e vinci e di giochi di poker su Internet. Già l’anno scorso il tribunale ha emesso una sentenza in merito. Il tribunale ha infine concluso che il divieto era anche compatibile con il diritto dell’Unione europea e con la costituzione vigente.

La decisione dell’autunno scorso porta chiarezza sulla situazione.

In una recente sentenza, il Tribunale Amministrativo Federale ha nuovamente chiarito che il divieto dei casinò online in Germania è ancora in vigore. “La corte ha stabilito che tre tipi di gioco d’azzardo online sono illegali, vale a dire i giochi di poker, così come i giochi di casinò e i gratta e vinci”. Questa è la sentenza che il BVerwG ha emesso nell’autunno dello scorso anno in relazione ai ricorrenti che avevano allestito piattaforme di casinò a Malta e Gibilterra. Avevano ricevuto l’ordine di vietare loro il gioco d’azzardo, contro il quale hanno cercato di difendersi attraverso la causa. In particolare, i denuncianti hanno sostenuto che era già avvenuta una parziale apertura del canale di distribuzione per le scommesse sportive su Internet e le lotterie. Il Tribunale amministrativo federale ha tuttavia respinto questa argomentazione e ha dichiarato il divieto esistente compatibile con il diritto europeo e costituzionale applicabile. Cosa significa tutto questo in pratica?

I giochi di casinò proibiti includono le slot machine, ma anche la roulette e il blackjack. Anche i giochi nei casinò dal vivo sono coperti dal divieto. Le scommesse sportive e le lotterie offerte su Internet non sono coperte dall’attuale divieto, stabilito dal Trattato di Stato sul gioco d’azzardo.

Le scommesse sportive e le lotterie sono ancora consentite su Internet.

Tuttavia, per entrambi è necessaria una concessione separata. Tuttavia, nel contesto di quanto detto, si pone la questione del perché le scommesse sportive e le lotterie sono consentite su Internet, mentre gli altri tipi di giochi d’azzardo menzionati sono soggetti a divieto. In risposta a questa domanda, il Tribunale amministrativo federale afferma che le scommesse sportive e le lotterie sono eccezioni sensate, in quanto servono a legalizzare in una certa misura le operazioni di gioco d’azzardo e quindi contribuiscono a orientare questo settore economico in una direzione più ordinata.

Sono stati menzionati anche i seguenti punti:

Il mercato nero su Internet può essere combattuto con la legalizzazione parziale

Questo impedirà alle autorità di perdere completamente il controllo…

Resta da chiedersi perché ci sia stato un così forte aumento dei casinò online in Germania di recente, ma anche in Europa, possiamo vedere che le offerte si stanno moltiplicando e diversificando su https://www.miglioricasinoonline.info/. Se si chiede ai fornitori di giochi d’azzardo, spesso si dice che la licenza corrispondente è stata rilasciata da un paese dell’UE ed è quindi valida anche in altri paesi dell’associazione.

Gli utenti del gioco d’azzardo online dovrebbero essere vigili in futuro.

Infine, ci si chiede cosa significhi tutto questo per gli utenti dei servizi di gioco d’azzardo online e come potranno continuare il loro hobby in futuro. Prima di tutto, va detto che solo chi si occupa solo di scommesse sportive o lotterie non deve preoccuparsi affatto se è con un fornitore che ha una licenza ufficiale. La situazione è diversa per quasi tutti i casinò online, perché la stragrande maggioranza di essi ha le slot machine e i giochi di carte nella manica. In teoria, c’è sempre la possibilità che le autorità tedesche possano chiudere il casinò in qualsiasi momento. Ciò significherebbe che il giocatore non avrebbe più accesso al saldo del credito del giocatore sul sito in questione. In realtà, però, nella maggior parte dei casi i rispettivi casinò non sono affatto perseguiti.

I giocatori dovrebbero comunque fare attenzione a non versare somme di denaro troppo elevate sul conto del cliente.

Pagamenti regolari possono evitare gravi svantaggi finanziari.

Solo il futuro può mostrare come si svilupperà la situazione del mercato dei giochi. Non si può tuttavia presumere che la situazione si attenuerà prematuramente.