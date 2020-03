Coronavirus, Associazione Conciatori: “Servizi garantiti per dare la possibilità a tutte le aziende di lavorare”

“Restano operativi gli impianti consortili del distretto conciario, che provvedono ai servizi di depurazione, recupero di sottoprodotti e assistenza alle aziende”. Lo ha ribadito l’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno nel corso di un incontro all’Associazione nella forma telematica di un web meeting rivolto alle sue aziende associate, incentrato sui comportamenti da tenere nell’attuale situazione di emergenza connessa al coronavirus.

La presidente dell’AssoConciatori Maila Famiglietti con il direttore Aldo Gliozzi ha spiegato che le attività degli impianti consortili proseguono, nel rispetto di tutti gli attuali dispositivi di legge pur in un contesto costantemente in evoluzione e salvo eventuali novità normative che dovessero essere emanate dagli organi competenti. Rimangono attivi anche i servizi che l’Associazione Conciatori eroga ai suoi associati, restando costantemente in contatto con le amministrazioni comunali, regionali e con tutte le parti sociali. “Questo va nella direzione di dare la possibilità a tutte le aziende di continuare la loro attività. L’Associazione Conciatori ha precisato che per far fronte all’eccezionalità degli eventi che si stanno susseguendo, l’attività degli impianti consortili e del depuratore andrà avanti anche nel mese di agosto.

L’Associazione Conciatori invita altresì le sue aziende associate a seguire esclusivamente le indicazioni ufficiali che provengono da fonti governative, insieme a quelle che di volta in volta l’Associazione stessa provvederà a comunicare sui comportamenti da tenere nell’attuale situazione di emergenza”.