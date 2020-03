Scuola, Santa Croce sull’Arno congela i pagamenti. Niente fattura per marzo

“Ci auguriamo che questo periodo veda presto un termine e che a breve la vita di tutti possa ricollocarsi nelle consuetudini e nelle abitudini a noi care”. Intanto il Comune di Santa Croce sull’Arno ha deciso di dare una mano alle famiglie con una serie di interventi per i servizi educativi.

Mentre i bambini potranno continuare a usufruire dei servizi dalle pagine Facebook di servizi educativi e biblioteca grazie all’impegno e alla creatività degli operatori, i genitori potranno stare più tranquilli per la parte che riguarda i pagamenti.

“In questi giorni di difficoltà senza precedenti – spiega la sindaco Giulia Deidda – e considerando le situazioni di disagio che tutti i cittadini si trovano ad affrontare in questo momento, l’amministrazione comunale di Santa Croce ha deciso di mettere in campo ogni modalità possibile a sostegno delle famiglie e della comunità santacrocese”.

Le scadenze dei pagamenti relativi ai servizi educativi (mensa scolastica, retta nidi comunali, trasporto scolastico, laboratorio studio e integrazione tempo scuola, centro bambini e genitori La Ghironda) sono tutte posticipate al 30 giugno 2020. Per i giorni di marzo, inoltre, in cui i servizi sono stati attivi non sarà emessa alcuna fattura.

Le scadenze di Cosap e Cimp, infine, sono spostate al 30 giugno 2020. Sepi invierà gli avvisi agli utenti. “L’amministrazione sta valutando quotidianamente gli interventi da porre in atto, consapevole che il compito principale di ogni amministrazione pubblica sia quello di supportare la vita dei cittadini. Approfittiamo dell’occasione per ricordare che l’impegno di ciascuno di noi è e sarà determinante per arrivare ad una positiva e veloce conclusione delle attuali difficoltà. Da parte nostra ribadiamo con forza che continueremo a fare tutto quanto in nostro potere per garantire vicinanza e sostegno a tutti”.

Per informazioni e chiarimenti, ai Servizi educativi risponde Sofia Capuano allo 0571/389960 o s.capuano@comune.santacroce.pi.it e per Sepi il numero è 050/220561, numero verde 800.432.073 oppure santacroce.entrate.sepi@legalmail.it