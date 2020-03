“La salute pubblica è un bene essenziale”, appello dei sindaci agli imprenditori

“Occorre che anche il mondo imprenditoriale prenda coscienza che uno sforzo è necessario prima che i contagi arrivino a numeri tali da obbligare il Governo ad una chiusura di tutti i comparti produttivi con un nuovo Dpcm. Per questo alle attività produttive e ai loro rappresentanti di categoria chiediamo di fare tutto ciò che è in loro potere per assicurare da parte di tutti, anche dei più piccoli, il rispetto di tutto quanto previsto”. L’appello è dei sindaci di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte dopo che il comitato d’area del Distretto industriale di Santa Croce si è riunito in videoconferenza e ha condiviso e preso atto delle pressanti questioni relative all’emergenza coronavirus in ambito produttivo.

L’organismo è composto da associazioni di categoria degli imprenditori, sindacati e amministratori locali. Tutte le parti hanno condiviso la necessità di tutelare in maniera preminente la salute dei lavoratori e la salute pubblica in generale confermando il pieno impegno a fare tutto ciò che è in loro potere per garantire l’applicazione del protocollo nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto dai livelli nazionali di tutte le parti sociali il 14 marzo che prevede misure stringenti e molto articolate.

I sindaci dei comuni del distretto industriale “esprimono il loro apprezzamento per l’approccio costruttivo e socialmente responsabile delle categorie produttive, condividendo la preoccupazione di tutti, dipendenti e imprese, invitando le parti sociali a fare tutto ciò che è loro possibile, anche oltre agli obblighi di legge, per garantire la salute dei lavoratori. La salute pubblica è bene essenziale e primario che deve essere tutelato al di sopra di ogni altro interesse pubblico e privato. Per questo motivo da oltre una settimana ci riuniamo periodicamente con le associazioni di categoria”.

Il Decreto del 2 marzo ha disposto che non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali e le disposizioni statali in tema di attività produttive sono chiare nel consentirne la prosecuzione nel rispetto delle regole di sicurezza disposte.

“Di fatto – dicono i sindaci – ci è stato sottratto il potere di intervenire con nostri atti in tema di attività produttive ma ciò non toglie che continueremo a chiedere con forza e fermezza alla nostre comunità produttive e alle nostre tante aziende di fare quadrato, le più grandi con le più piccole, i committenti con i contoterzi, i lavoratori con gli imprenditori e di metterci ognuno di noi a disposizioni degli altri per aiutarci tutti in questa fase così complessa e delicata. Nella riunione è emerso con ancora maggior forza il punto di vista di noi sindaci: chiediamo una forte assunzione di responsabilità agli imprenditori. Uno sforzo che vada al di là delle prescrizioni indicate dal Dpcm. Prima si riesce a chiudere questo capitolo e prima rialzeremo la testa. Il nostro distretto industriale è primo in tanti ambiti, da quello ambientale a quello dell’innovazione, adesso è il momento di dimostrare che possiamo essere i primi anche nel rispettare la salute dei lavoratori, la comunità e il nostro sistema sanitario che si sta impegnando come mai”.

I sindaci hanno molte responsabilità, spiegano, “ma quelle all’interno dell’azienda sono di esclusiva competenza del datore di lavoro. Sono responsabilità forti, anche morali: sono i datori di lavoro, in primis, a effettuare tutti i controlli possibili e a valutare che ci sia il rispetto delle disposizioni. Laddove non è possibile andare avanti, devono riflettere su come modificare le attività, magari privilegiando le attività strategiche rispetto a quelle ordinarie che possono essere posticipate e contenere, in base alle peculiarità di ogni singola azienda, le attività industriali. In aggiunta è opportuno, dove possibile, utilizzare l’istituto delle ferie, il recupero di ore straordinarie e ogni altra forma di ammortizzatore che non abbia costi per l’azienda.

Serve l’aiuto di tutti per venirne fuori il prima possibile e anche per questo e per tutelare chi si comporta correttamente rispetto a chi intende violare o aggirare in qualsiasi modo le regole, che chiediamo agli organismi competenti di vigilare e verificare il rispetto delle regole con il massimo dell’impegno possibile”.